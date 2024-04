Green Card: mexicana recibió el documento en solo cuatro meses y revela lo que le preguntaron en la entrevista

La usuaria de TikTok comentó que tuvo un poco suerte a la hora de ir por el documento. Pero se sorprendió con las preguntas que le hicieron.

La Green Card ofrece varios beneficios y oportunidades para los inmigrantes que logran obtenerla. Entre las más importantes está trabajar y vivir en Estados Unidos de forma legal y permanente. El poder que tiene es tal que se debe cuidar y tenerla actualizada.

Alrededor de este documento, existen varias historias que valen la pena tomar en cuenta. Este es el caso de Diana, una mexicana que logró alcanzar la Green Card en solo cuatro meses y con una entrevista sencilla.

¿Cómo fue su proceso para sacar la Green Card tan rápido?

Bajo su cuenta de TikTok, @livingwithd1, Diana explicó cómo fue su proceso. Cuenta que acudió a la entrevista con su esposo y no le dieron chance que se diera en otro idioma, solo inglés. Pero las preguntas que le hicieron, fueron más sencillas de lo que ella pensó.

“Me hizo responder unas preguntas. Básicamente que yo no venía con ninguna mala intención a este país; que no había estado nunca en la cárcel; que nunca me había detenido la policía por nada indebido y que nunca había sido deportada”, sostuvo.

En otro clip, ella afirmó que fue a una firma de abogados en donde recibió un asesoramiento completo. Ahí le hicieron 30 preguntas que son claves. Además, presentó todos los papeles que le requirieron, al punto que todo lo tenía en regla para ser aceptada. En otras palabras, lo que pudo durar un año lo logró en cuatro meses.