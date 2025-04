'Green Card': Pasos a seguir si no has recibido tu tarjeta después de la aprobación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sabemos que el proceso para obtener la 'Green Card' puede ser largo y lleno de expectativas. Después de meses –o incluso años– de trámites, esperar la llegada de tu tarjeta de residencia puede generar ansiedad.

Pero no te preocupes, si ya cumpliste con todos los requisitos y aún no la has recibido, hay soluciones. Antes de entrar en pánico, es importante seguir algunos pasos para asegurarte de que todo esté en orden.

¿Qué hacer si no te envían tu 'Green Card' tras ser aprobada?

Si has completado el proceso de residencia permanente en Estados Unidos y aún no has recibido tu 'Green Card', estos son los pasos que debes seguir para abordar la situación de la mejor manera, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis):

Revisa el estado de tu solicitud: Lo primero que debes hacer es verificar el estado de tu caso en el sitio web de Uscis. Puedes hacerlo iniciando sesión en tu cuenta en línea. Si aún no tienes una, crearla es un proceso rápido y sencillo. También puedes obtener información llamando al Centro de Contacto de Uscis al 800-375-5283, donde podrán brindarte detalles actualizados sobre tu solicitud. Confirma tu dirección postal: Asegúrate de que Uscis tenga tu dirección correcta. Si te has mudado recientemente, es fundamental actualizar tu información para evitar problemas con la entrega. Puedes hacerlo fácilmente en línea o enviando un formulario de cambio de dirección. Consulta los tiempos de procesamiento: El tiempo de espera varía según el tipo de solicitud y el centro de procesamiento asignado. Para conocer cuánto puede tardar en tu caso, revisa los tiempos de procesamiento actualizados en la página oficial de Uscis. Si han pasado más de seis meses desde que presentaste tu solicitud, puedes enviar una consulta formal para obtener más información sobre el estado de tu 'Green Card'. Regístrate en la Entrega Informada de USPS: Para recibir actualizaciones sobre el envío de tu 'Green Card', puedes inscribirte en el servicio de Entrega Informada de USPS. Este sistema te enviará alertas y notificaciones con la fecha de envío y la llegada estimada de tu tarjeta, dándote mayor tranquilidad mientras esperas. Contacta a Uscis si es necesario: Si después de seguir estos pasos todavía no has recibido tu 'Green Card', comunícate directamente con Uscis. Ellos podrán brindarte asistencia, revisar tu caso y orientarte sobre los siguientes pasos a seguir para resolver cualquier inconveniente.

Recuerda que los tiempos de procesamiento pueden variar, y es posible que tu Tarjeta de Residencia Permanente ('Green Card') esté en camino. Caso contrario, mantente informado y sigue los pasos antes mencionados para resolver cualquier inconveniente.

Video: YouTube | Noticias Telemundo