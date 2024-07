Historias USA: Estaba en bancarrota y se convirtió en multimillonario vendiendo piedras como “mascotas”

En 1975, Gary Dahl causó revuelo en Estados Unidos por su disparatada creación: la famosa Pet Rock. Gracias a las miles de ventas, dejó su humilde cabaña para vivir en una casa con piscina.

En la década de 1970, una inusual 'mascota' causó furor en Estados Unidos. No se trataba de una vaca, una gallina, ni mucho menos un perro o un gato; era una 'Pet Rock' que inicialmente parecía una idea absurda, pero que, rápidamente, logró que su creador Gary Dahl se convirtiera en multimillonario.

El juguete era simple: una piedra en una caja, la cual tenía agujeros para que pudiese "respirar"; y esta iba acompañada de un slogan que la describía como "fácil de entrenar", que aprendía rápidamente a "sentarse", "quedarse" y "hacerse el muerto".

Gary Dahl: ¿Cómo nació la 'Pet Rock' y cuál era su precio?

Una noche, al norte de California, Gary Dalh se encontraba bebiendo unas cervezas con sus amigos, cuando de pronto empezaron a discutir entre risas sobre cómo sería la vida si uno tuviese una roca como mascota.

Lo que parecía solo una broma, en 1975 se transformó en una realidad. Era exactamente época navideña, lo que motivaba a grandes y pequeños a comprar estas mascotas como regalo, las cuales costaban U$S 3,95 (equivalente a U$S 15 de hoy). Según el New York Times, con ese dinero cambió su automóvil por un Mercedes Benz y se mudó de la pequeña cabaña en la que vivía a una gran casa con piscina.

La creatividad en la historia de éxito de Gary Dahl

Gary Dalh era un redactor publicitario independiente que, según el medio estadounidense, "esa es otra forma de decir 'en bancarrota'", pero que, gracias a su creatividad y su habilidad con el marketing, logró vender más de un medio millón de 'Pet Rocks' durante la campañana navideña.

La historia ficticia creada por Dahl alrededor de esta mascota era que habían sido importadas desde una playa de México, donde fueron "entrenadas" por un cuidador llamado Pedro. Todos estos detalles lograron captar la atención de un amplio público en Estados Unidos.

"La gente está tan aburrida, cansada de todos sus problemas", declaró el creador de la 'Pet Rock' a la revista People en 1975. "Esto los lleva a un viaje de fantasía... se podría decir que hemos empaquetado el sentido del humor".

Después, el ciudadano estadounidense intentó replicar otros modelos del juguete; sin embargo, ninguna de sus ideas despegó. A fines de la década, sus inversionistas lo demandaron, alegando que habían recibido una parte muy pequeña de las ganancias.

En 2011, Gary Dalh regresó a la publicidad lanzando su libro "Publicidad para tontos" (Advertising for Dummies en inglés), donde narra que su creación originó que "un montón de locos" lo contactaran para continuar materializando disparatadas ideas. "Hay una extraña periferia de locos que cree que yo les debo una forma de vida", lamentó.

Finalmente, falleció en 2015 a la edad de 78 años, con sentimientos encontrados y preguntándose cómo sería su vida si no hubiese creado la 'Pet Rock'.