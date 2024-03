Identificación Real ID: ¿qué documentos no son aceptados como comprobante de residencia?

Si bien cada estado tiene una oficina encargada de emitir las licencias con la certificación, algunos documentos a nivel federal no son aceptados como comprobante de residencia.

La Ley Real ID, promulgada por el Congreso de Estados Unidos en 2005, establece normas más rigurosas en cuanto a seguridad para las licencias de conducir emitidas por los estados. Esta medida busca fortalecer la identificación de quienes poseen este documento y aumentar la seguridad en el país.

Cuando se tramita o renueva la licencia de conducir, se brinda la opción de obtener una tarjeta que cumpla con los estándares federales de la Real ID. Este procedimiento se lleva a cabo en las oficinas locales pertinentes y requiere la presentación de una serie de documentos, entre ellos aquellos que funcionen como prueba de residencia.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, siglas en inglés), todas las entidades, incluyendo el Distrito de Columbia y los cinco territorios, cumplen con esta ley emitiendo licencias y tarjetas de identificación de acuerdo con las normativas establecidas. No obstante, cada estado puede imponer requisitos adicionales para la obtención de la tarjeta.

Documentos necesarios para obtener la Real ID

El DHS recomienda consultar el sitio web de la agencia de licencias de conducir de cada estado para conocer con precisión qué documentación se requiere para obtener la Real ID. Sin embargo, en términos generales, se solicitan documentos que acrediten:

Nombre legal completo y fecha de nacimiento.

Número de Seguro Social .

. Comprobante de domicilio de residencia principal y estatus jurídico.

Documentos no aceptados como prueba de residencia

Aunque el proceso varía según el estado, la mayoría coincide en los documentos que no son aceptados como prueba de residencia. Por ejemplo, el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York advierte que no se aceptarán documentos caducados o con apartado postal, ni aquellos emitidos un año o más antes de la visita a la oficina local.

Asimismo, se requiere una prueba adicional del nombre legal completo en caso de apodos o versiones abreviadas. En casos de cambios de nombre, se debe proporcionar documentación que respalde cada cambio, como certificados de matrimonio o sentencias de divorcio.

Identificación de una tarjeta Real ID

La entrada en vigor de la Ley Real ID está programada para el 7 de mayo de 2025. A partir de esa fecha, las agencias federales, incluyendo el DHS y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, siglas en inglés), solo aceptarán licencias y tarjetas de identificación que cumplan con los estándares de seguridad establecidos.

Estas tarjetas estarán identificadas con un distintivo en la parte superior, que puede ser una estrella dorada, negra o un oso en el caso de California. Las tarjetas que no posean este distintivo no cumplirán con la ley y no serán aceptadas como prueba de identidad en ciertas situaciones, como abordar aviones comerciales regulados por el gobierno federal o acceder a instalaciones federales.