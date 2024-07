Ley Real ID en Estados Unidos: ¿Cómo puedo saber si una licencia cumple con los requisitos federales?

La Real ID permite que un residente se traslade dentro de Estados Unidos e ingrese a bases militares del país. Su uso será necesario desde el 7 de mayo de 2025.

A partir del 7 de mayo de 2025, el gobierno federal exigirá a los ciudadanos que residen en el país presentar una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumpla con los requisitos Real ID, los mismos que serán necesarios para abordar un vuelo, ingresar a instalaciones federales o bases militares.

La implementación del documento surgió luego de que el Congreso de Estados Unidos aprobara la Ley Real ID, en 2005, normativa que busca producir tarjetas de identificación seguras que sean más difíciles de falsificar o alterar. La decisión se tomó luego del atentado a las torres gemelas, el 11 de setiembre de 2001.

La identificación se tramita en cualquiera de los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) del estado en el que vive cada ciudadano estadounidense o inmigrante.

¿Cómo puedo saber que mi licencia cumple con la Ley Real ID?

Las tarjetas que cumplen con los requisitos de Real ID tendrán una de las siguientes marcas en la parte superior de la tarjeta: estrellas doradas o negras, así como un oso dorado. Si la tarjeta no tiene una de estas marcas, no cumple con los requisitos de la Ley Real ID y no se aceptará como prueba de identidad para abordar un avión comercial.

El costo del documento es el mismo del que las licencias para conducir o las identificaciones que emite el DMV. Para 2024, el costo vigente, publicado por el DMV, para tramitar el documento es:

Real ID y licencia de conducir: U$D 41.

Real ID solo como identificación: U$D 35.

