Licencia de conducir en Florida para inmigrantes: Los documentos que necesitas para tramitar el permiso

El documento ofrece altos sistemas de seguridad, por lo cual puede servir como una identificación para los usuarios que la poseen.

Desde hace unas semanas, diferentes estados de Estados Unidos han implementado nuevas normativas que han impactado en sectores como el agrícola, hotelería, turismo, entre otros. En el tema de permisos como licencias de conducir, también ha habido algunos cambios, sobre todo para los inmigrantes que desean aplicar.

Este documento puede servir, incluso, como identificación. Por ese motivo, los interesados en solicitar este documento en el estado de Florida deberán de tener a la mano los siguientes requisitos.

¿Cuáles son los documentos que necesitan los inmigrantes para sacar licencia de conducir en Florida?

Tarjeta de residencia permanente (Green Card)

Pasaporte con sello I-551

Visa de no inmigrante válida

La edad mínima para sacar este documento es 16 años



Con relación a los precios de este documento, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) ha anunciado que el costo para tener una licencia de conducir original es de U$D 48, el mismo precio que se aplica para la renovación de una licencia existente. Además, el reemplazo de una licencia perdida o robada implica un costo adicional de U$D 25.

¿Un inmigrante indocumentado puede tener licencia de conducir en USA?

No. Según se ha determinado en la ley SB 1718 implementada en 2023, ha reforzado las restricciones y no permite que usuarios que no tengan sus documentos en regla puedan acceder a licencia.

El no cumplir con la ley podría generar consecuencias muy graves, como pagar una multa de hasta U$D 500, ir preso o incluso ser deportado de Estados Unidos. Por esa razón, es importante tener la documentación en regla para evitar cualquier dificultad que manche la estancia en este país.