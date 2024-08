Estados Unidos: Revisa las licencias de conducir que no son válidas en Florida

Desde julio de 2023, las licencias de conducir emitidas en otros estados exclusivamente para "inmigrantes no autorizados" ya no son válidas en Florida, Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, Estados Unidos, recordó que desde julio de 2023, ciertas licencias de conducir emitidas en otros estados ya no son válidas.

Ello como parte de la ley SB 1718, firmada por el gobernador Ron DeSantis, que impone algunas de las sanciones y restricciones más severas del país al fortalecer los requisitos de empleo, exigir a los hospitales que aceptan Medicaid que pregunten a los pacientes sobre su ciudadanía y asignar U$D 12 millones del Fondo de Ingresos Generales para el “programa de transporte de inmigrantes no autorizados”.

Licencias de conducir no válidas en Florida 2024

· Licencias de Connecticut que indiquen “No para identificación federal”.

· Licencias de Delaware que digan “Solo privilegio de conducir” o “No válido para identificación”.

· Licencias de Hawái con las leyendas “Licencia de conducir de propósito limitado”, “Permiso de instrucción de propósito limitado”, “Licencia de conducir provisional de propósito limitado” o “No válida para uso con fines federales oficiales”.

· Licencias de Rhode Island que indiquen “No para identificación federal”, “Tarjeta de privilegios de conducir” o “Permiso de privilegios de conducir”.

· Licencias de Vermont que digan “Tarjeta de privilegios de conductor no para propósitos de Real ID” o “Tarjeta de privilegios de conductor para jóvenes no para propósitos de Real ID” o “Tarjeta de privilegios de aprendiz no para propósitos de Real ID”.

