Lotería de visas 2026: Si no fui elegido, ¿puedo volver a postular al año siguiente?

La Lotería de Visas, oficialmente conocida como el Programa de Visas de Diversidad (Diversity Visa Lottery), es una iniciativa diseñada por el gobierno de Estados Unidos y que brinda la posibilidad de acceder a residencias permanentes. Esta realidad es posible si es que el usuario cumple con ciertos requisitos.

Todos los años se activa esta posibilidad. Por ello, los solicitantes deben tener un nivel mínimo de educación o experiencia laboral. El objetivo del programa es fomentar la diversidad en la población inmigrante del país.

Crédito del video: Youtube | @Cuba en Miami

¿Cómo se puede acceder a la lotería de visas?

Nacionalidad: Debes ser originario de un país que califique para el programa. Los países con altos niveles de inmigración a EE. UU. suelen estar excluidos.

Educación o experiencia laboral:

Debes tener al menos un título de educación secundaria o su equivalente.

Alternativamente, debes tener al menos dos años de experiencia laboral en una ocupación que requiera al menos dos años de capacitación o experiencia en los últimos cinco años.

Solicitudes individuales: Cada persona debe presentar su propia solicitud. Si estás casado, tu cónyuge también puede presentar una solicitud, y sus hijos solteros menores de 21 años pueden ser incluidos.

Cumplimiento de las fechas: Debes presentar tu solicitud durante el período de inscripción, que se anuncia anualmente.

No haber sido descalificado: Si has violado las leyes de inmigración de EE. UU. o has sido descalificado en años anteriores, es posible que no seas elegible.

¿Puedo volver a postular al año siguiente?

Sí, si no fuiste elegido en la Lotería de Visas 2026, puedes volver a postular el año siguiente. La lotería se realiza anualmente, y cada año puedes presentar una nueva solicitud siempre que cumplas con los requisitos.