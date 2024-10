Visa americana: ¿Los formularios DS-160 caducan o hay que renovarlos?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El formulario DS-160 es una solicitud de visa americana para ingresar a Estados Unidos. Se define como un documento en línea que se deben completar los usuarios que desean solicitar una visa con fines de turista, de negocios, de estudiante, entre otras.

Estados Unidos indica que debe ser rellenado con precisión, ya que cualquier error o inconsistencia puede afectar tu solicitud de visa. Dentro de sus características le pide al usuario los siguientes datos:

Información personal: datos básicos como nombre, dirección, fecha de nacimiento, y detalles sobre tu pasaporte.

Propósito del viaje: Debes indicar el motivo de tu viaje a USA y proporcionar información sobre tu itinerario.

Historia de viajes y antecedentes: Se te pedirá que respondas preguntas sobre tus viajes anteriores, antecedentes penales y situaciones relacionadas con inmigración.

Crédito del video: Youtube | @EZ Visa

¿Se debe llenar el formulario cada vez que se pide visa americana?

Sí. Como se ha mencionado, este documento debe de ser preciso y debe tener la información completa del usuario. En el caso que el usuario haya cambiado un dato, es importante adjuntarlo en el formulario.

Hay que tomar en cuenta que a pesar que no hay una "caducidad" formal, se recomienda completar un nuevo formulario si han pasado más de 30 días desde que lo llenaste, especialmente si no has programado una entrevista.