Lotería de visas de EE.UU.: ¿Participar puede afectar mi solicitud de visa de turismo?

¿Estás pensando en participar en la lotería de visas de USA? Te contamos si hacerlo podría afectar tu futura solicitud de visa de turismo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La lotería de visas de Estados Unidos es una oportunidad para muchos inmigrantes de obtener la ansiada Green Card, permitiéndoles vivir y trabajar de forma permanente en el país. Sin embargo, surge una duda común: ¿participar en este sorteo afectará negativamente la posibilidad de obtener una visa de turismo en el futuro?

La lotería de visas ofrece muchas oportunidades

El programa de lotería de visas, lanzado en 1990, tiene como objetivo diversificar la población inmigrante de Estados Unidos, otorgando residencias permanentes a ciudadanos de países con bajas tasas de inmigración al país norteamericano. La inscripción para el sorteo del año 2026 está programada para empezar el 5 de octubre de 2024 y culminar el 9 de noviembre del mismo año.

A pesar de los beneficios que ofrece, muchas personas interesadas en la lotería se preguntan si su participación podría afectar otros tipos de visados, como el de turismo. Este miedo es comprensible, ya que al inscribirse, se hace evidente el deseo de inmigrar permanentemente a Estados Unidos.

Video: YouTube | Noticias Telemundo

Sin embargo, Mario Saavedra, experto en temas migratorios, aclara que esto no representa un problema. Según Saavedra, la participación en la lotería de visas no influye de manera negativa en futuras solicitudes de visas de turismo, estudios o tránsito. “El hecho de postular a la lotería no tiene ninguna repercusión en otros trámites consulares”, asegura.

La confusión probablemente surge debido a la diferencia entre las visas de no inmigrante, como la de turismo, y la Green Card, que permite la residencia permanente. Al participar en la lotería, el Departamento de Estado no asume automáticamente que una persona buscará permanecer ilegalmente en el país si no gana. De hecho, la mayoría de los países con baja inmigración a EE. UU., tienen miles de ciudadanos que participan en la lotería anualmente sin que esto afecte sus futuras visitas al país.