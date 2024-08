USA: Esto puede ocurrir si mientes en una solicitud de inmigración ante Uscis

Es importante que corrobores bien la información antes de completar cualquier procedimiento de estatus migratorio en Estados Unidos.

La tergiversación de información y el fraude en trámites de inmigración en Estados Unidos son hechos graves que pueden acarrear sanciones severas. Esto, incluso, puede perjudicar su estatus migratorio y sería un agravante para futuras solicitudes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) y en otras agencias del país.

Uscis explicó que para determinar que una persona cometió fraude o alteró la información en su solicitud de manera intencional, realizará una exhaustiva investigación que puede incluir testimonios y documentación para probar que el ciudadano extranjero deliberadamente entregó datos incorrectos.

Ante esta situación, el solicitante es quien debe proveer evidencia que demuestre que no incurrió en alguna de estas faltas, lo cual es imprescindible para evitar consecuencias legales.

¿Cuáles son las consecuencias de presentar información falsa en un trámite de inmigración?

Si usted presenta información falsa durante un trámite de inmigración en Estados Unidos, puede afrontar las siguientes consecuencias:

Descalificación en el proceso migratorio. Ya sea que haya pedido alguna visa, residencia permanente o ciudadanía, puede negarse la solicitud si se otorga información falsa.

Prohibición del ingreso a EE.UU. por un largo periodo. El tiempo en que no se le permita entrar al país va a depender de la gravedad del caso y de la evaluación de la entidad.

Revocación del estatus migratorio y posible deportación.

¿Cómo probar que no proporcioné información falsa en un trámite migratorio?

En el caso de que usted no haya proporcionado información falsa para algún procedimiento de estatus migratorio, lo que debe hacer es refutar la acusación. Para ello, debe demostrar que no hubo intención de obtener un beneficio y que se trató de una tergiversación involuntaria.

Además, tiene que justificar que no existió una falsa representación intencional y que esta no es relevante para la solicitud en cuestión. También debe mostrar que la declaración falsa no se realizó ante un funcionario del gobierno de Estados Unidos.

Si usted llega a comprobar al menos uno de estos aspectos, puede tener éxito y conseguir que no se le impongan cargos.