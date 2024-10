EE.UU.: Así impactaría la ley Real ID en la emisión de licencias de conducir para indocumentados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El programa Real ID es una normativa federal en Estados Unidos que establece estándares de seguridad para las identificaciones emitidas por los estados, como las licencias de conducir. Esta ley, que entrará en vigor en mayo próximo, afectará a los estados que actualmente emiten licencias de conducir e identificaciones a inmigrantes indocumentados o a personas cuya presencia legal en el país no ha sido determinada.

Para cumplir con Real ID, los estados deben diferenciar claramente entre licencias y tarjetas de identificación que cumplen con los requisitos de seguridad y aquellas que no, a fin de evitar confusiones en los puntos de control federal.

Las licencias no conformes a la ley, emitidas a indocumentados y a ciertos no ciudadanos, deberán llevar una marca visible, tanto en su diseño como en la zona legible por máquina, indicando que no son válidas para fines de Real ID, como el acceso a instalaciones federales o abordar vuelos nacionales.

¿Cómo se verán afectadas las identificaciones emitidas a indocumentados?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) establece que estas licencias no Real ID, aunque sean claramente identificables, no deben ser interpretadas como evidencia de un estatus migratorio irregular. Las personas pueden poseer estas identificaciones por diversas razones que no están relacionadas con su situación migratoria. Esto busca reducir la discriminación y evitar que se asuma la indocumentación únicamente con base en la posesión de una licencia no conforme.

Los estados que proporcionan identificaciones y licencias de conducir a los indocumentados deberán realizar ajustes para cumplir con los nuevos requisitos Real ID, mientras continúan permitiendo la emisión de tarjetas normales.

