Real ID en Estados Unidos: ¿Cómo tramitar la nueva identificación si vives en Missouri?

En Missouri, Estados Unidos, el proceso para obtener una Real ID está a cargo del Departamento de Ingresos (DOR, por sus siglas en inglés).

En Estados Unidos, la Real ID es una tarjeta de identificación que incluye estándares de seguridad adicionales a diferencia de una licencia de conducir tradicional o una tarjeta de identificación estándar. Este nuevo sistema es parte de la implementación de la ley Real ID, aprobada por el Congreso en 2005 tras el ataque terrorista del 11 de septiembre.

En su diseño, una Real ID incluye una estrella en la esquina superior derecha. Las tarjetas que no cumplen con esos requisitos, tienen una anotación que dice not for REAL ID purposes en la esquina superior derecha.

¿Cómo tramitar la Real ID en Missouri?

Para obtener una Real ID, los residentes de Missouri deben acudir a una oficina del Departamento de Ingresos (DOR, por sus siglas en inglés) y presentar la documentación requerida, que incluye lo siguiente:

Prueba de identidad: Esto puede ser un pasaporte estadounidense válido o un certificado de nacimiento. Prueba del número de Seguro Social: Una tarjeta de Seguro Social, un formulario W-2 o una declaración de impuestos que muestre el número completo. Prueba de residencia: Dos documentos que muestren la dirección actual, como una factura de servicios públicos, un extracto bancario o un contrato de arrendamiento.



Tarifa para obtener una Real ID en Missouri

Si obtienes una Real ID como parte de la renovación de tu licencia de conducir o licencia para no conductores, las tarifas serán las mismas que cuando obtienes un documento estándar. Para un conductor regular entre las edades de 21 y 69 años, una licencia de conducir de Clase F cuesta U$D 27. Una licencia puede ser renovada hasta seis meses antes de la fecha de vencimiento.

Por otra parte, en Missouri se permite una exención única de las tarifas de transacción duplicadas, que es de U$D 19.50 para aquellos que no han recibido una licencia o tarjeta de identificación Real ID. Sin embargo, estas no se aplican a las tarifas de procesamiento de la oficina de licencias.