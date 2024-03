Real ID en Vermont 2024: requisitos, cómo tramitarla, fecha límite y horarios para solicitarla

Conoce cómo es el proceso de la solicitud de la Real ID en el estado de Vermont, de cara a su entrada en vigencia obligatoria en 2025.

¿Quieres obtener un Real ID de Vermont? Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo hacerlo, incluyendo documentación necesaria y requisitos legales.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, siglas en inglés) de Vermont ofrece la opción de obtener una identificación federal válida, como la Real ID, esencial para viajar o acceder a edificios federales y militares desde octubre de 2021. La Real ID es emitida por el DMV de Vermont al momento de la solicitud, asegurando la continuidad de uso para lo antes mencionado.

¿Se puede elegir entre tipos de licencia de conducir?

¡Sí! Puedes optar por una Tarjeta de Privilegios de Conducir (DPC, siglas en inglés) o una Licencia de Conducir Real ID, ambas válidas para viajar en avión y conducir, con el mismo costo. Además, la Licencia de Conducir Mejorada (EDL, siglas en inglés) también cumple con las normas de Real ID, con una tarifa adicional.

¿Necesitas una Real ID?

Depende. Si tienes un pasaporte estadounidense válido o una tarjeta de pasaporte, o no utilizas aviones como medio de transporte doméstico, o no visitas bases militares o instalaciones federales seguras, no necesitas una Real ID. Sin embargo, si no cuentas con un pasaporte válido y utilizas aviones como medio de transporte, visitas bases militares o instalaciones federales seguras, necesitarás una Real ID.

Para solicitar un ID de Vermont, reside en Vermont, deberás completar una solicitud de identificación de no conductor de Vermont (formulario VL-017) y presentar al menos un documento que acredite tu identidad y edad, como pasaporte o certificado de ciudadanía estadounidense, prueba de número de Seguro Social (SSN) o inelegibilidad y dos documentos que prueben tu residencia en Vermont, como recibos de servicios públicos o contrato de arrendamiento. Además, si corresponde, deberás proporcionar un documento que pruebe tu cambio de nombre y pagar la tarifa correspondiente.

Renovar o reemplazar una tarjeta de identificación también es un proceso importante. Las tarjetas de identificación de Vermont son válidas por 2 o 4 años y el DMV enviará un aviso de renovación unos 30 días antes del vencimiento. Puedes renovarla en persona o por correo, siguiendo las instrucciones proporcionadas en el aviso de renovación. Para reemplazar una tarjeta perdida, dañada o robada, debes hacerlo en persona en una oficina del DMV en Vermont.

¿Pueden los indocumentados obtener una ID Real de Vermont?

La ley permite que los residentes de Vermont que no puedan establecer una presencia legal en Estados Unidos sean elegibles para una tarjeta de privilegio de operador de vehículos motorizados o una tarjeta de identificación alternativa.