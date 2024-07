Real ID en Estados Unidos: ¿Cómo puedes tramitar o renovar la Real ID si vives en Virginia?

Presentando la licencia de conducir o la tarjeta de identificación compatible con la Real ID, desde 2025 podrás abordar vuelos nacionales o acceder a instalaciones federales de Estados Unidos.

La ley Real ID fue promulgada el 11 de mayo de 2005 en Estados Unidos, como respuesta al atentado del 11 de septiembre de 2001. Su objetivo es establecer estándares mínimos de seguridad para la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación por parte de los estados. De este modo, desde el 7 de mayo de 2025 serán necesarios para abordar vuelos doméstico dentro del territorio americano o ingresar a sedes de los gobiernos federales.

En el caso de Virginia, el estado no exige a su población que obtenga una licencia o tarjeta de identificación que cumpla con la normativa Real ID. No obstante, a partir del 7 de mayo de 2025, si no posee este documento deberá presentar otra alternativa para identificarse; por ejemplo, su pasaporte americano.

¿Cómo solicitar la Real ID por primera vez en Virginia?

El Departamento de Vehículos Motorizados de Virginia (DVM) informa que existen dos formas de presentar la solicitud para adquirir la Real ID: a través de su página web o completándola en uno de sus centros de atención al cliente. Para ambas alternativas, debe tener a la mano los siguientes documentos:

Una prueba de identidad. Dos pruebas de residencia en Virginia. Una prueba de presencia legal . Comprobante de su número de Seguro Social. Si no conoce este dato, el DMV puede verificarlo de fomra online. Si su nombre aparece diferente en sus documentos de prueba: Prueba de cambio de nombre. licencia de conducir o la tarjeta de identificación que está solicitando. Consulte Requerirá U$D 10, más el costo de lao la tque está solicitando. Consulte la tabla de tarifas

Real ID en Virgina: ¿Cómo renovar o reemplazar la lincencia de conducir o tarjeta de identificación?

Para los clientes actuales del DVM, existen dos modalidades para sacar la Real ID:

Opción más rápida: Iniciar la solicitud en línea antes de visitar un centro de atención al cliente o Completar una solicitud en papel en un centro de atención al cliente