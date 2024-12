Ross Dress for Less: Así puedes obtener empleo en la cadena de tiendas si eres inmigrante

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si estás buscando empleo en Estados Unidos como inmigrante, Ross Dress for Less puede ser una excelente opción. Esta cadena de tiendas de descuentos ofrece oportunidades laborales inclusivas, ideales para quienes buscan estabilidad y crecimiento profesional.

Con una política que valora la diversidad, Ross facilita el proceso para aplicar, incluso en español. A continuación, te explicamos cómo puedes formar parte de su equipo.

Requisitos básicos para trabajar en Ross Dress for Less

Para postularte a un empleo en Ross, es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos, como:

Ser mayor de 18 años.

Contar con autorización legal para trabajar en EE.UU.

Tener disponibilidad para horarios flexibles.

Ross ofrece oportunidades en diversas áreas, como atención al cliente, caja, inventarios y supervisión, por lo que no es obligatorio contar con experiencia previa.

Cómo aplicar a Ross Dress for Less en español

Ross Dress for Less facilita el proceso de postulación a través de su plataforma oficial, conocida como Ross Dress for Less Careers. Aquí puedes buscar vacantes disponibles por ubicación y área de interés. Además, tienen opciones para completar tu solicitud en español, lo que es ideal si el idioma representa una barrera.

Sigue estos pasos para realizar tu Ross Dress for Less aplication:

Ingresa al sitio oficial de carreras de Ross: jobs.rossstores.com. Selecciona tu área de interés y ubicación. Completa el formulario de aplicación en línea y sube tu currículum.

Consejos para destacar como candidato

Asegúrate de que tu currículum sea claro y esté actualizado.

Destaca habilidades como atención al cliente y capacidad para trabajar en equipo.

Si tienes experiencia previa en retail, menciónala.