USA: ¿Cómo extender tu estadía como no inmigrante en el país?

Cuando visitas los Estados Unidos con una visa de no inmigrante, ya sea para estudios, turismo, trabajo temporal, o cualquier otra actividad autorizada, tu estadía tiene un límite de tiempo. Este período está determinado por la fecha que figura en tu formulario I-94, Registro de Entrada/Salida, el cual recibiste al ingresar al país. Sin embargo, es posible que decidas prolongar tu estancia más allá de esa fecha.

Para ser elegible para una prórroga de estadía como no inmigrante en los Estados Unidos, debes cumplir con ciertos requisitos:

Ingreso legal: Debes haber sido admitido legalmente como no inmigrante, lo cual se verifica mediante tu formulario I-94. Respetar la ley: No haber cometido ninguna acción que te descalifique para recibir beneficios migratorios. Cumplir con los plazos: Presentar tu solicitud de prórroga antes de la fecha de vencimiento de tu I-94. Las solicitudes tardías son aceptadas en muy pocos casos justificados. Documentación válida: Tu pasaporte debe ser válido por todo el tiempo que solicites la prórroga.

Recuerda que algunos tipos de visas de no inmigrante no son elegibles para extensión. Esto incluye las categorías C (extranjero en tránsito), D (tripulante), y K-1 (prometido/a de un ciudadano estadounidense), entre otras.

Si cumples con los requisitos, puedes presentar tu solicitud mediante el formulario I-539, Solicitud de Extensión/Cambio de Estatus de no inmigrante. Si tu estadía está relacionada con un empleo, tu empleador debe presentar el formulario I-129 para solicitar la extensión.

Una de las formas más fáciles de presentar tu solicitud es a través de USCIS ELIS, un sistema en línea que simplifica el proceso. Puedes crear una cuenta en el portal de Uscis, cargar documentos de soporte, realizar pagos, y revisar el estado de tu caso en línea.

¿Qué pasa si tu solicitud está pendiente y ya venció tu I-94?

Si presentas tu solicitud a tiempo pero el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) no ha tomado una decisión antes de la fecha de vencimiento de tu I-94, tu estatus legal como no inmigrante termina. Sin embargo, no acumularás presencia ilegal mientras tu solicitud esté en proceso. Esto significa que no serás sancionado por permanecer en el país hasta que Uscis emita una decisión.

En algunos casos, si estás trabajando, puedes continuar haciéndolo por un máximo de 240 días mientras tu solicitud de prórroga está pendiente, siempre y cuando hayas enviado la solicitud antes de la fecha límite y no hayas violado los términos de tu visa.

Para evitar contratiempos, Uscis recomienda lo siguiente:

Presentar tu solicitud al menos 45 días antes de que tu I-94 caduque.

Revisar el estado de tu solicitud a través de tu cuenta de Uscis ELIS o con el número de recibo que te proporcionen.

Recuerda que Uscis no garantiza la aprobación de la prórroga, ya que cada caso se estudia individualmente. Si tu solicitud es negada, deberás salir del país de inmediato.

