Los costos de contratar a un abogado de inmigración en USA : Esto necesitas saber

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Contratar a un abogado especializado en inmigración puede facilitar el proceso para obtener la residencia legal en Estados Unidos o enfrentar un caso de deportación. Los precios varían según el tipo de trámite migratorio, la experiencia del abogado y si trabaja de manera independiente o para una firma.

Dependiendo del caso, los honorarios pueden variar significativamente. Por ejemplo, una firma reconocida cobra U$D5700 por gestionar la petición de residencia familiar con ajuste de estatus. Otros servicios incluyen la visa H-1B por U$D6000, la visa K-1 (prometidos) por U$D4000, y la petición de asilo sin proceso de deportación por U$D9800. Procesos más complejos como la representación en deportación pueden costar hasta U$D12000.

En comparación, firmas más pequeñas cobran desde U$D750 hasta U$D2000 por trámites más sencillos, como la solicitud de tarjeta de residencia por matrimonio. Sin embargo, los procesos más complicados, como la deportación, pueden superar los U$D 7500.

Factores que afectan el costo

No todos los casos de inmigración tienen un precio fijo. Algunos abogados cobran por hora cuando enfrentan situaciones complejas o que requieren plazos ajustados. Trámites sencillos pueden costar entre U$D100 y U$D200 por consultas iniciales. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) recomienda verificar la licencia del abogado y confirmar su elegibilidad. Es importante evitar notarios o consultores de inmigración no autorizados que no pueden dar asesoramiento legal en Estados Unidos.

Otros servicios comunes

Petición de visa H-1B (trabajo especializado): U$D6000

Petición de visa K-1 (prometidos): U$D4000

Petición de asilo sin proceso de deportación: U$D9800

Petición de asilo con proceso de deportación: U$D12000

Video: YouTube | Super Usa Tv