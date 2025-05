Uscis: El trámite que todo inmigrante debe hacer para no ser sancionado en EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si eres inmigrante en Estados Unidos, seguramente sabes que todos los trámites relacionados con tu estatus migratorio se hacen a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis). Desde renovar permisos hasta ajustar tu estatus, todo pasa por sus manos, por lo que siempre es bueno estar bien informado.

En este sentido, vale recordar que, desde que Donald Trump asumió la presidencia, hay muchas reglas que han cambiado. Algunos requisitos se han vuelto más estrictos y ahora es más fácil recibir sanciones si no cumples con ciertos trámites a tiempo. Por ello, conocer las nuevas condiciones y actuar con anticipación puede ser clave.

¿Cuál es el trámite que todo inmigrante debe hacer en Uscis?

¿Sabías que existe un trámite obligatorio para muchos inmigrantes en Estados Unidos? Se trata del Registro de Extranjeros (ARR, por sus siglas en inglés). Este se realiza mediante el Formulario G-325R y fue establecido por una orden ejecutiva presidencial. Su objetivo es claro: que todo extranjero mayor de 14 años que no haya sido registrado al ingresar al país, deje constancia oficial de su presencia, incluyendo la toma de huellas dactilares.

Aunque puede parecer un detalle menor, no completar este registro puede traerte serios problemas. Muchas personas no recuerdan si fueron registradas correctamente al llegar a Estados Unidos, por lo que siempre es bueno ver si cumples con los requisitos para presentar el Formulario G-325R. Este documento solicita tu información biográfica y es una herramienta clave para mantener tu estatus migratorio, sobre todo si no te pidieron huellas.

Desde Uscis han sido claros: todo menor extranjero que haya sido registrado anteriormente debe volver a hacerlo al cumplir 14 años, y tiene un plazo de 30 días para presentar el formulario y proporcionar sus huellas dactilares. Ignorar este paso puede tener consecuencias legales serias. El sitio oficial, además, advierte que podrían aplicarse sanciones civiles y penales, incluyendo multas, encarcelamiento e incluso un proceso judicial por delito menor.

Esta medida está respaldada por la Orden Ejecutiva 14159, firmada bajo el título “Protegiendo al Pueblo Estadounidense Contra la Invasión”. Esta norma instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a garantizar que todos los inmigrantes cumplan con su deber de registrarse. Así que, si estás en Estados Unidos y aún no sabes si tu registro está completo, vale la pena verificarlos y, si es necesario, ponerte al día para evitar complicaciones.