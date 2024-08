Visa americana negada por tergiversación: ¿Qué significa este término según las autoridades de inmigración?

Ocultar información . El hecho de no brindar información como antecedentes criminales, rechazos anteriores de la visa y otros antecedentes es una forma de tergiversación. Cuando el agente de inmigración realice preguntas en la entrevista y compruebe que hay información que no proporcionó en el registro, podría perjudicar su proceso y desencadenaría en la denegación del ingreso al país.

Presentar documentación falsificada. Otro tipo de tergiversación es la de fabricar documentos para pedir la visa a EE.UU. Las autoridades norteamericanas cuentan con programas que ayudan a detectar la veracidad de certificados de estudios, estados financieros, registros de empleos, entre otros. Por ello, no debe mentir sobre sus grados académicos, no buscar dar la impresión de una estabilidad económica con ingresos falseados, no inflar su información laboral como cargos superiores que no ha ocupado o sueldos que no percibe.