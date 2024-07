¿Vives en Texas y quieres aprender inglés? Revisa aquí dónde puedes acceder a clases gratuitas

Si bien el 80% de los latinos en Estados Unidos son bilingües, todavía existe un grupo que necesita dominar este idioma para desenvolverse mejor en el país norteamericano.

Según datos que recoge el Censo de Estados Unidos y estimaciones de la Oficina del Censo, hasta el año 2023 la población latina en este país era de 63 millones. Esto representa alrededor del 19% de la población total del país.

La comunidad latina es una de las de mayor crecimiento en Estados Unidos. Su influencia y presencia continúan expandiéndose en diversos aspectos de la vida estadounidense, desde la cultura hasta la política y la economía.

Si bien este censo indicó que la gran mayoría de esta población es bilingüe, todavía existe un porcentaje que todavía no domina el idioma. En estados como Texas han visto la necesidad de colaborar y por eso están brindando clases gratuítas en estas zonas de San Antonio.

Crédito del video: Youtube | @CELDEU INGLÉS

¿Cuáles son los espacios en donde brindarán clases gratis de inglés?

Alamo Colleges District: Palo Alto College

Biblioteca y Centro de Aprendizaje de Ozuna (OZU 136)

210-486-3409

Horario: De lunes a jueves, de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm

Otoño Flex I: Del 26 de agosto al 17 de octubre

Otoño Flex II: Del 21 de octubre al 12 de diciembre

Consulta todos los detalles aquí

North East ISD

Ferrari Learning Center

107 W. Rampart

210-356-7550

Horario: Martes, miércoles y Jueves, de 9:00 am a 11:30 am

Martes, miércoles y jueves, de 6:30 pm a 9:00 pm

Via Online Microsoft Teams

Estas clases son para adultos mayores de 19 años.

Horario: Martes, miércoles y Jueves, de 9:00 am a 11:00 am

Martes, miércoles y jueves, de 6:30 pm a 8:30 pm

Consulta todos los detalles aquí

San Antonio ISD

SAISD Adult & Community Education Program

Clases de inglés como Segundo idioma

906 Merida Street

210-554-2450

Consulta todos los detalles aquí