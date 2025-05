EE.UU.: Jensen Huang, CEO de Nvidia, explica cómo la IA puede mejorar tu productividad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jensen Huang, CEO de Nvidia, asegura que si volviera a ser estudiante, lo primero que haría sería aprender a usar la inteligencia artificial (IA). En una entrevista para el programa Huge Conversations, Huang explicó que entender cómo interactuar con estas herramientas es esencial para triunfar en cualquier profesión.

La clave, según el líder de una de las empresas más influyentes en el desarrollo de chips para IA, está en saber hacer buenas preguntas. “Aprender a interactuar con la IA no es diferente a saber hacer buenas preguntas. No puedes preguntar cualquier cosa al azar”, afirmó. Usar correctamente asistentes como ChatGPT, Gemini Pro o Grok, explicó, requiere habilidad y precisión en los prompts.

Dominar la inteligencia artificial como ventaja profesional

Huang comparó los prompts con las preguntas que uno hace en un entorno profesional. “Si alguien te dice: ‘Háblame de tu negocio’, te puedes quedar en blanco. Pero si te preguntan: ‘¿Cuáles son los primeros pasos para lanzar un negocio online?’, puedes dar una respuesta clara”, comentó. Así funciona también con los modelos de IA: cuanto más concreto seas, más útiles serán sus respuestas.

Además, subrayó que dominar esta habilidad no se limita a campos tecnológicos. En palabras del propio Huang: “No importa si es matemática, química o biología; sea cual sea la profesión, debes preguntarte cómo usar la IA para hacer mejor tu trabajo”.

El arte de crear buenos prompts

Kelly Daniel, directora de prompts en Lazarus AI, sugiere imaginar que se habla con “un niño inteligente que quiere ayudarte”. En una publicación para CNBC Make It, señaló que la IA no tiene todo el contexto de tu trabajo, y que tú debes proporcionárselo de forma clara. Recomienda organizar las instrucciones paso a paso, y no en párrafos largos. Si tienes ejemplos, agrégalos.

Un buen prompt, ejemplificó, podría decir:

“Debo dar un discurso como Bill Gates en sus inicios. El discurso debe:

Felicitar al equipo por el buen primer trimestre. Reconocer mejoras en marketing y medios. Presentar nuevas metas de productividad y motivar al equipo.”

Un cambio que transformará el futuro del trabajo

Aunque solo una minoría de jóvenes usa IA de forma regular, los datos indican que la situación pronto cambiará. Un informe de LinkedIn sobre el trabajo en 2025 estima que el 70% de las habilidades requeridas en los empleos actuales podrían transformarse debido a la inteligencia artificial de aquí a 2030.

Ante este panorama, Huang insiste en que desarrollar habilidades con IA no es opcional, sino necesario. “Perfeccionar los prompts y aprender a hacer mejores preguntas es una habilidad que seguirá siendo relevante durante muchos años”, concluyó.