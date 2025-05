Esto es lo que gana Costco cada día en EE.UU.: La cifra te sorprenderá

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de los años, Costco se ha convertido en uno de los lugares favoritos para hacer compras en Estados Unidos, sobre todo entre quienes buscan precios bajos y productos en grandes cantidades. Con cientos de tiendas repartidas por todo el país, esta cadena funciona con un sistema de membresía que permite acceder a descuentos especiales y artículos que van desde comida y electrodomésticos hasta ropa, muebles y productos de limpieza.

Sin embargo, lo que hace realmente especial a Costco es que, además de tener precios competitivos, ofrece servicios como farmacias, ópticas y centros de llantas, todo bajo un mismo techo. Esa mezcla de variedad, ahorro y conveniencia ha hecho que millones de personas confíen en la marca. Gracias a esto, la empresa gana millones de dólares al día, lo que la convierte en una de las más rentables del país. Pero, ¿cuánto ingresa en un día?

La increíble cantidad de dinero que gana Costco en un día

Costco no solo es sinónimo de compras al mayoreo y precios bajos, también es un verdadero gigante en ingresos. Según su informe financiero anual presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la cadena generó U$D 249 600 millones en ingresos brutos durante el año fiscal 2024, lo que se traduce en un impresionante promedio de U$D 683.8 millones diarios.

Detrás de esos números también está la eficiencia con la que Costco opera. Tras descontar sueldos, transporte y otros gastos operativos, la compañía reportó una ganancia neta anual de U$D 7 400 millones. Esto quiere decir que, cada día, logra generar U$D 20.27 millones limpios. Nada mal para una empresa que comenzó vendiendo productos al mayoreo y que hoy compite en la élite de los minoristas.

No obstante, por más que sus cifras impresionen, Costco aún no alcanza a su mayor rival en la industria: Walmart. Pese al éxito de su modelo de membresía, su variedad de servicios en tienda y la lealtad de millones de clientes, las ganancias de la cadena estadounidense aún están por debajo de las del gigante de Arkansas, aunque esa diferencia no parece frenar su crecimiento constante.

Para millones de personas en Estados Unidos y otras partes del mundo, Costco sigue siendo una de las opciones más confiables para ahorrar y encontrar todo en un solo lugar. Desde alimentos y electrónicos hasta servicios como ópticas y centros de llantas, su oferta continúa expandiéndose. Y con ingresos diarios de esa magnitud, es evidente que el modelo funciona muy bien para sus fundadores.