Valve ha anunciado este lunes que se encuentra buscando alternativas por si The International 10, el campeonato mundial de Dota 2, no logra realizarse en Estocolmo en agosto.

A través de su blog oficial, la compañía de Gabe Newell emitió un comunicado en la que detallaba la situación del campeonato, el cual puede replantearse debido a las nuevas medidas tomadas por el gobierno sueco ante la pandemia de la COVID-19.

Valve señala que, aunque durante el 2020 las entidades encargadas aseguraban que The Internacional calificaría en el país como un evento de elite, ahora está pasando todo lo contrario.

“Nos informaron hace dos semanas que la Federación Sueca de Deportes acababa de votar para no aceptar los deportes electrónicos en la federación deportiva. En reuniones posteriores (e inmediatas) con la Federación Sueca de Esports (SESF) y Visita Estocolmo, descubrimos que nuestra única opción restante era pedirle al Ministro del Interior de Suecia que reclasificara a The International como un evento deportivo de élite. Nuestra solicitud fue denegada de inmediato”, señala la empresa.

Debido a que The International no ha sido aceptado como un torneo deportivo de elite, los jugadores clasificados, los staffs y más no pueden obtener una visa para ingresar al país.

“Presentamos una apelación directamente ante el gobierno sueco el 9 de junio. pero no pudieron brindar asistencia. El 14 de junio seguimos pidiéndoles que reconsideraran y hasta ahora no han podido ofrecer una resolución”, aseguró Valve.

Buscan alternativas

The International tendrá jugadores de todas partes del mundo, incluido, hasta el momento, 9 jugadores peruanos. Por lo mismo, sin visa, será imposible desarrollar el evento en el lugar, por lo que Valve busca alternativas.

“Como resultado, y a la luz de la situación política actual en Suecia, hemos comenzado a buscar posibles alternativas en otros lugares de Europa para albergar el evento este año, en caso de que el gobierno sueco no pueda acomodar The International como estaba planeado. Confiamos en que, en cualquier caso, tendremos una solución que nos permita realizar el TI10 en Europa este año y que podremos anunciar un plan actualizado en un futuro muy próximo”.

Se espera que el campeonato se desarrolle del 5 al 15 de agosto, con un premio total de 40 millones de dólares.

