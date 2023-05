Mira el primer tráiler de Twisted Metal, una serie live-action de la franquicia de PlayStation

Una de las franquicias más queridas de PlayStation recibirá una serie con actores reales: Twisted Metal.

La famosa saga de conducción y destrucción de autos ha recibido así su primer poster y su primer tráiler oficial de cara a lo que será su estreno en la plataforma de streaming Peacock.

El primer tráiler de Twisted Metal

La primera secuencia de Twisted Metal muestra a Anthony Mackie (Altered Carbon y The Falcon and the Winter Soldier) como John Doe, uno de los personajes principales.

Pero quien se roba todas las miradas es el icónico villano Sweeth Tooth, quien con su máscara de payaso comanda su propio camión de helados. El luchador Samoa Joe, célebre por su paso por WWE y actual campeón en la empresa Ring Of Honor, es quien lo interpreta.

Nave Campbell (Scream) como Raven, Stephanie Beatriz (Quiet) y Thomas Haden Church (Spider-Man: No Way Home) como el agente Stone, completan el reparto.

Pronto en tu pantalla

Twisted Metal es una franquicia de juegos de autos que nació en 1995 para PlayStation One. Su jugabilidad no se basaba en carreras, sino en la pelea entre vehículos en las pistas.

Hubo cinco juegos de Twisted Metal desde que salió el original. La entrada más reciente fue un reinicio para PlayStation 3 en 2012.

La serie live-action se estrenará el 27 de julio en Peacock. La primera temporada contará con 10 episodios.