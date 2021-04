Microsoft presento su evento Age of Empires: Fan Preview con increíbles anuncios. | Fuente: YouTube

Microsoft ha presentado novedades entorno a su juego de estrategia en tiempo real, Age of Empires, además de nuevas campañas, noticias sobre la cuarta entrega y nuevas características para su Definitive Edition.



El evento Fan Preview comenzó mostrando nuevas civilizaciones de Age of Empires IV: Delhi Sultanate y China, tamibén se presentó una campaña nueva sobre la conquista Normanda.

Age of Empires: Fan Preview presentó nuevas civilizaciones para todas las versiones. | Fuente: Age of Empires

Age of Empires: Definitive Collection

Además, se presentaron más novedades sobre las Definitive Edition de Age of Empires. Para mitad de año se lanzará la segunda extensión Dawn of the Dukes de Age of Empires II con nuevas campañas y más sorpresas.

A finales de 2021, Age of Empires II: Definitive Edition será cooperativo por primera vez. "Hemos elegido una serie de misiones de campaña y batallas históricas para jugar con amigos y lograr la victoria en equipo", se comunicó en el evento.

El martes 13 de abril, Age of Empires III: Definitive Edition presentará su principal novedad: la antigua civilización de Estados Unidos con mejores funcionamientos, unidades y ciudades. Para finales de año, la misma versión tendrán nuevas civilizaciones africanas.

Jugabilidad y disponibilidad de AOE IV

En el evento Fan Preview se pudo ver la nueva jugabilidad de Age of Empires IV hecho con el motor de juego. A partir del minuto 20 podemos apreciar el gran impulso de gráficos, automatización y movimientos de cámara.

Age of Empires IV estará disponible en todo el mundo en Xbox Games Pass para ordenador y Steam para finales de este año. Además, pronto habrá una beta cerrada y podrás accederla desde la página web oficial.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.