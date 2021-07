Amazon Prime Gaming regalará tres juegos de LucasArts hasta septiembre. | Fuente: Amazon

Amazon, a través de su servicio Prime Gaming, ofrecerá beneficios con juegos gratis a miembros, desde hoy hasta el 1 de septiembre. El servicio de suscripción ofrecerá tres juegos clásicos para PC de LucasArts el primero de cada mes.

El trío de videjuegos incluye The Secret of Monkey Island: Special Edition, Indiana Jones and The Fate of Atlantis y, finalmente, Sam & Max: Hit The Road.

Prime Gaming también ofrece varios beneficios a sus usuarios. | Fuente: Amazon

Más juegos gratis

Los tres títulos de LucasArts no son los únicos juegos gratis que puedes reclamar con tu membresía de Amazon Prime.

La línea Prime Gaming de julio 2021 comienza presentando seis juegos gratis, incluyendo Telltale's Batman: The Enemy Within. También puedes obtener botines gratis para títulos como Assassin's Creed Valhalla, Grand Theft Auto Online y Sea of Thieves.

Si eres nuevo, puedes obtener una prueba gratuita de 30 días en Amazon Prime y reclamar desde hoy los beneficios de Prime Gaming.

