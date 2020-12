El juego se popularizó a mediados de este año, pese a que su estreno fue en 2018. | Fuente: Innersloth

El esfuerzo tuvo sus recompensas. Among Us fue reconocido como el Mejor Juego Multijugador del 2020 en The Game Awards, la gala más importante de la industria.

El título de InnerSloth, aunque fue estrenado en 2018, obtuvo la popularidad en medio de la cuarentena generalizada por la COVID-19 y se convirtió en uno de los títulos más populares del año.

Al anunciar su victoria, el equipo desarrollador en videollamada se mostró muy emocionado, soltando lágrimas en vivo y agradeciendo a sus miles de jugadores en las multiplataformas.

Among Us, de InnerSloth, pone a 4 a 10 jugadores en una nave y, dentro de ellos, habrá entre uno a tres impostores que deben asesinar al resto mientras cumplen pequeñas misiones. Combinado con las llamadas de Discord, esta moda sigue vigente, con millones de jugadores a la semana.

Puedes ver a todos los ganadores de The Game Awards en el siguiente enlace.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.