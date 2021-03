Así lucen los personajes en distintas áreas del nuevo mapa. | Fuente: InnerSloth

Por fin. Luego de anunciar The Airship (El dirigible) en diciembre del 2020, InnerSloth, el equipo desarrollador de Among Us, lanzó oficialmente el nuevo mapa del videojuego.

Among Us presentó el Dirigible a través de un video en YouTube con todos sus detalles.

Nueva ropa y animaciones

Con el Dirigible, el juego se está actualizando con nuevos cosméticos, sombrero y mascotas. Además, habrá nuevas animaciones de muerte y cambios en la interfaz.

the kill animation in action pew pew pic.twitter.com/MGfSXmDJyp — Among Us - The Airship out now! (@AmongUsGame) March 29, 2021

Desde el propio Innersloth han pedido "rezar por los servidores de Among Us" con el objetivo de que estos no fallen durante las primeras horas de estreno, esperando una gran cantidad de usuarios.

Among Us deberá actualizarse en todas las plataformas (PC, Nintendo Switch Xbox One y dispositivos móviles) a lo largo del miércoles.

Among Us fue escogido como el Mejor Juego Multijugador y Mejor Juego para Celulares del 2020 en The Game Awards 2020 pese a salir al mercado en el 2018.

