El videojuego está lleno de errores en consolas que han hecho que sea uno de los más criticados del mercado. | Fuente: RPP Noticias

Cyberpunk 2077 no es el juego que todos esperaban, pero eso no ha hecho que no sea uno de los títulos más vendidos desde su lanzamiento el pasado 10 de diciembre.

Pese a las críticas, CD Projekt Red, su estudio desarrollador, ha anunciado que el videojuego RPG ha logrado vender más de 13 millones de copias hasta el 20 de diciembre, en uno de los lanzamientos más importantes del 2020.

El estudio afirma que el número cubre las ventas en todas las plataformas (PC, PS4 y PS5, además de Xbox One y Xbox Series X|S), y también tiene en cuenta "las devoluciones enviadas por los clientes minoristas en tiendas físicas y digitales".

Los desarrolladores comentaron que optaron por divulgar esta información para ayudar a apaciguar a los inversores y accionistas. "La Junta Directiva ha decidido revelar la información anterior en forma de un informe actual debido a su impacto potencial en las decisiones relacionadas con inversiones", dijo la compañía.

CDPR es una empresa que cotiza en bolsa en Polonia, y el precio de las acciones de la empresa ha disminuido desde el accidentado lanzamiento de Cyberpunk 2077, que a su vez ha costado a los fundadores de la empresa más de mil millones de dólares en riqueza.

Eso sí, hay algo claro. Antes del lanzamiento, el estudio mencionó que ya se habían vendido 8 millones de copias en reserva. Para el resto de días, se ha vendido 5 millones.

Puedes escuchar nuestro análisis en nuestro podcast:

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.