El videojuego fue escogido como el mejor en celulares y mejor multijugador en The Game Awards 2020. | Fuente: InnerSloth

En medio de una transmisión de juegos indies de Nintendo (donde se presentó un videojuego peruano), Innersloth ha anunciado que el popular Among Us, mejor videojuego de celulares y multijugador del 2020, llegará a la consola Nintando Switch.

El videojuego de 4 a 10 jugadores está disponible desde este mismo martes en la tienda virtual de la consola a un precio de 4.3 dólares.

El videojuego llegará con juego multiplataformas, por lo que podrás jugar con tus amigos en celulares y PC. Tendrá el mismo contenido que el resto de versiones.

Esta será la primera vez que llega Among Us en consola. Actualmente está en PC en una versión de pago por 4 dólares en Steam, y en una versión gratuita con anuncios en Android (que se puede emular gratis en PC también) y en IOS. ¿Llegará pronto a PS4 y Xbox One?

¿Cómo lo descargo?

Por el momento, el juego está disponible para PC, Android y iOS, pero solo en estos dos últimos está gratis.

Si tienes un móvil Android, puedes descargarlo directamente desde la Play Store. En iPhone, hazlo desde la App Store.

En el caso de PC, deberás comprarlo en Steam en el siguiente enlace. El costo es de 3 dólares u 11 soles.



