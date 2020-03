Estos son los nominados al GOTY en los BAFTA Games 2020. | Fuente: BAFTA

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión anunció este martes sus nominados a los BAFTA Games 2020, su prestigiosa premiación dedicada a la industria de los videojuegos.

Control, de los finlandeses de Remedy Entertainment, y Death Stranding, el más reciente título del japonés Hideo Kojima, son los títulos más nominados, con 11 menciones, mientras que el remake de Resident Evil 2 -que tuvo una muy buena acogida el año pasado- no obtuvo ninguna mención.

Los nominados a mejor videojuego del año son Control, del ya mencionado estudio Remedy; Disco Elysium, de los británicos de ZA/UM; Luigi's Mansion 3, de Nintendo; Outer Wilds, del Mobius Digital; Sekiro: Shadows Die Twice, de los japoneses de From Software; y el curioso Untitled Goose Game, de los australianos de House House.

La ceremonia de premiación de los BAFTA Games 2020 se realizará el próximo 2 de abril.

Estos son los nominados para todas las categorías:

Mejor videojuego

Control

Disco Elysium

Luigi's Mansion 3

Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Untitled Goose Game

Mejor videojuego británico

DiRT Rally 2.0

Heaven's Vault

Knights and Bikes

Observation

Planet Zoo

Total War: Three Kingdoms

Mejor animación

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Luigi's Mansion 3

Sayonara Wild Hearts

Sekiro: Shadows Die Twice

And finally, the one you’ve all been waiting for… The BAFTA nominees for Best Game are:



🎮 Control

🎮 Disco Elysium

🎮 Luigi's Mansion 3

🎮 Outer Wilds

🎮 Sekiro: Shadows Die Twice

🎮 Untitled Goose Game#BAFTAGames pic.twitter.com/hT70eJp1xW — BAFTA Games (@BAFTAGames) March 3, 2020

Mejor audio

Ape Out

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Star Wars Jedi: Fallen Order

Untitled Goose Game

Mejor videojuego más allá del entretenimiento

Civilization VI: Gathering Storm

Death Stranding

Kind Words

Life is Strange 2 (Episodes 2-5)

Neo Cab

Ring Fit Adventure

Mejor diseño

Baba Is You

Control

Disco Elysium

Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Wattam

Mejor multijugador

Apex Legends

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

Luigi's Mansion 3

Tick Tock: A Tale for Two

Tom Clancy's The Division 2

Mejor debut

Ape Out

Death Stranding

Disco Elysium

Katana Zero

Knights and Bikes

Manifold Garden

Mejor logro artístico

Concrete Genie

Control

Death Stranding

Disco Elysium

Knights and Bikes

Sayonara Wild Hearts

Mejor videojuego móvil

Assemble With Care

Call of Duty: Mobile Dead

Man's Phone

Pokémon Go

Tangle Tower

What the Golf?

Mejor videojuego como servicio

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Fortnite

No Man's Sky: Beyond

Path of Exile

Mejor videojuego familiar

Concrete Genie

Knights and Bikes

Luigi's Mansion 3

Untitled Goose

Game Vacation Simulator

Wattam

Sit down with a nice cup of tea to enjoy BAFTA’s British Game 🕹️🇬🇧 nominees:



🎮 DiRT Rally 2.0

🎮 Heaven's Vault

🎮 Knights and Bikes

🎮 Observation

🎮 Planet Zoo

🎮 Total War: Three Kingdoms#BAFTAGames pic.twitter.com/BKiqBnTKOW — BAFTA Games (@BAFTAGames) March 3, 2020

Mejor música

Control

Death Stranding

Disco Elysium

Outer Wilds

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Wattam

Mejor narrativa

Control

Disco Elysium

Life is Strange 2 (Episodes 2-5)

Outer Wilds

The Outer Worlds

Star Wars Jedi: Fallen Order

Mejor licencia original

Baba Is You

Control

Death Stranding

Disco Elysium

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Mejor logro técnico

A Plague Tale: Innocence

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Metro Exodus

Sekiro: Shadows Die Twice

Mejor actuación principal

Laura Bailey como Kait Diaz en Gears 5

Courtney Hope como Jesse Faden en Control

Logan Marshall-Green como David en Telling Lies

Gonzalo Martin como Sean Diaz en Life is Strange 2 (episodes 2-5)

Barry Sloane como Capitán Price en Call of Duty: Modern Warfare

Norman Reedus como Sam en Death Stranding

Mejor actuación secundaria

Jolene Andersen como Karen Reynolds en Life is Strange 2 (episodes 2-5)

Troy Baker como Higgs en Death Stranding

Sarah Bartholomew como Cassidy en Life is Strange 2 (episodes 2-5)

Ayisha Issa como Fliss en The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Léa Seydoux como Fragile en Death Stranding

Martti Suosalo como Ahti el conserje en Control