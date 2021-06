El nuevo Call of Duty tiene como nombre clave 'Vanguard' y espera llegar a múltiples consolas en noviembre. | Fuente: Activision

Activision no presentará el nuevo Call of Duty durante los días del E3 2021, la feria más grande de videojuegos en el mundo.

Un reporte de VGC señala que la compañía se está preparando para un evento in-game de Call of Duty Warzone, su popular videojuego gratuito, para presentar al nuevo título, con nombre clave Vanguard, tal como lo hizo en el 2020 con Call of Duty: Black Ops Cold War.

Lo que se sabe

Hasta el momento, se sabe que ni Treyarch ni Infinity Ward están detrás del nuevo juego. Call of Duty: Vanguard está siendo desarrollado por Sledgehammer Games y saldrá para PC, PS4 y PS5 y Xbox One y Xbox Series X|S previsiblemente en noviembre.

Vanguard contará con modos de campaña, multijugador y zombies ambientados en los teatros de Europa y el Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, con una trama centrada en el nacimiento de las modernas Fuerzas Especiales aliadas.

Para el juego de 2021, Sledgehammer ha tenido mucho más tiempo para prepararse para los vínculos de Warzone de Vanguard y las fuentes entienden que tiene una cantidad significativa de contenido planificada para el juego Battle Royale, que oficialmente pasará a un escenario de la Segunda Guerra Mundial, solo unos meses después del cambio. a la década de 1980.

Contenidos de Vanguard llegarán directamente a Warzone. El principal, el mapa, está ubicado en el teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial y es significativamente más grande que el entorno actual de Verdansk de Warzone.

Activision ha puesto activamente a casi todos los demás estudios bajo su bandera en la rutina de Call of Duty. Incluso Toys for Bob, el estudio que anteriormente fue responsable de la remasterización de Spyro y Crash Bandicoot, ahora apoya Call of Duty: Warzone.

