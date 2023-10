Director de Unity dejará su cargo tras desastroso plan de cobro a desarrolladoras de videojuegos

Tras una desastrosa controversia que afectó a la empresa, Unity anunció la salida de su director ejecutivo John Riccitiello.

Esta medida llegó solo semanas después de que la compañía se viera sumida en críticas y polémicas tras cambios enormemente impopulares en su modelo de precios de motores.

Por malas decisiones

Riccitiello se “retirará” de todos los puestos que mantenía en la empresa con efecto inmediato. Ya no será director ejecutivo, presidente ni miembro de su junta directiva.

Unity, que no mencionó los motivos de su salida, dice que comenzará un "proceso de búsqueda integral" para encontrar un CEO sustituto.

Por ahora, James M. Whitehurst obtendrá los cargos del saliente hasta que se complete el proceso, y Riccitiello continuará asesorando a la empresa "para garantizar una transición sin problemas".

"Ha sido un privilegio liderar Unity durante casi una década y servir a nuestros empleados, clientes, desarrolladores y socios", escribió Riccitiello en su declaración de salida, "todos los cuales han sido fundamentales para el crecimiento de la empresa".

Riccitiello se unió a Unity en 2014 (era director ejecutivo de EA antes de la mudanza) y se ha visto envuelto en una serie de controversias mientras estuvo al mando de la empresa. El año pasado, causó indignación y luego se disculpó cuando llamó a los desarrolladores móviles "algunos de los mayores idiotas" por no priorizar la monetización de sus juegos para teléfonos inteligentes.

No cobrará

Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue el cambio radical en el modelo de negocio del motor gráfico de la compañía.

Este nuevo plan estaba a punto de obligar a los desarrolladores a pagar una tarifa mensual adicional de Unity Runtime cada vez que se instalara su juego, además de su suscripción de licencia existente, después de alcanzar ciertos ingresos y vida útil.

Esta decisión fue clave ya que unió a los propios desarrolladores con los jugadores para criticar intensamente a la empresa, lo que provocó que Unity dañara su reputación y tenga que revertir todos sus cambios.

Algunos juegos hechos con Unity son Hearthstone, Pokémon GO, Assassin’s Creed Identity, Cuphead o Among Us.