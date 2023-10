PlayStation rechazó crear un juego de FIFA en 1997: no quiso traicionar a Electronic Arts

Una gran revelación ha realizado Tom Stone, ex vicepresidente de la división europea de la desarrolladora de videojuegos Electronic Arts. De acuerdo con una reciente entrevista, a PlayStation le ofrecieron la licencia de FIFA a las espaldas de su empresa, lo que pudo haber cambiado lo que sabemos de la saga de fútbol hasta la fecha.

En un artículo con TimeExtension, el ejecutivo señala que Sony decidió no comprar estos derechos debido a su buena relación con la desarrolladora.

Lo que pudo ser

El hecho pasó en 1997. ISL, empresa responsable de la marca FIFA en aquel momento, contactó a Sony pese a que ya estaba trabajando con Electronic Arts para hablar de negocios: quería vender la licencia global del ente rector del fútbol.

"Chris Deering (presidente de Sony PlayStation Europa en 1997) se reunió conmigo y me dijo: 'Nos han ofrecido los derechos de FIFA'. Le dije: 'Tienes que estar de broma. ¿En serio? ¿ISL se ha puesto en contacto contigo y te ha preguntado si quieres una licencia mundial exclusiva para FIFA? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ellos?' Me enfadé mucho”, señala.

Deering respondió diciéndole a Stone que no aceptaría ese acuerdo a menos que la FIFA no pudiera llegar a un acuerdo con él. Enfatizó que este era el trato que el ejecutivo había creado y desarrollado, por lo que no era justo aceptarlo.

En palabras de Stone, Deering tenía una comprensión clara del “panorama general”, principalmente debido al amplio soporte que Electronic Arts brindó a PlayStation a escala global.

Esperamos un nuevo FIFA

En 1996, PlayStation ya tenía su propia serie de juegos de fútbol llamada Adidas Power Soccer, que no era tan conocida como la serie de juegos FIFA.

La franquicia de juegos FIFA, por otro lado, ya era una marca establecida, y cuando terminó la asociación entre FIFA y Electronic Arts el año pasado, la franquicia cerró cerca de más de 325 millones de copias vendidas desde su inicio.

A pesar de la eliminación del nombre, la serie de juegos de fútbol bajo la nueva marca, EA Sports FC 24, ha tenido un buen comienzo. Se especuló que la serie de juegos podría enfrentar impactos en términos de ventas, rendimiento y participación general. Sin embargo, después del lanzamiento del juego, la recepción temprana mostró que Electronic Arts vendió más copias en comparación con el último título del año pasado, FIFA 23.

El ahora encargado de la marca FIFA, el propio ente rector, señaló que continuará trabajando en juegos bajo este nombre, pero no ha revelado ni que desarrolladora ni cuándo saldrá su nuevo título.