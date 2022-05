Elden Ring ha forjado una nueva leyenda de la comunidad de videojuegos: ‘Let me solo her’.

El jugador Klein Tsuboi, llamado en el videojuego ‘Let me solo her’ ('Déjenme solo con ella'), ha ayudado a 1000 personas a matar a Malenia, el que es considerado el jefe (boss) más difícil de todo Elden Ring.

Curiosamente, para llegar a la meta, ‘Let me solo her’ se reunió en una transmisión en vivo para compartir el momento con más jugadores por YouTube.

El hito del jugador no es menor. Con un personaje desnudo con solo un jarrón en la cabeza y una katana en la mano, ‘Let me solo her’ es convocado por cualquier jugador en el modo multiplayer y combate solo frente a Malenia, "la Espada de Miquella", un enemigo opcional, pero considerado como el más poderoso y difícil de todo el videojuego. Por ejemplo, con cada golpe restaura vida, tiene un combo que mata al instante a los usuarios y hasta tiene una transformación al matarlo por primera vez.

Cuando un jugador compartió este hito en Reddit, el jugador se volvió una estrella, causando una serie de historias, fanarts y más creaciones en honor a su hazaña.

/u/breckin101 went to PAX East cosplaying as the Nan, the Myth, the Legend, 'Let Me Solo Her' pic.twitter.com/TOqEwTuLai — SkeleMann (@SkeleMann) April 25, 2022

Some more elden ring fanart Let me solo her VS Malenia pic.twitter.com/FSuE9Br8sw — David Tilton (@D_Tilt) April 25, 2022