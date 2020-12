El modo de juego está para disponible en la categoría "Creativo". | Fuente: Epic Games

Among Us ha irrumpido (aunque tardíamente desde su lanzamiento) el mundo de los videojuegos y de gran manera. Por lo mismo, sirve de base a más títulos, aunque uno no creería que hasta Fortnite lo tome de inspiración.

Epic Games ha anunciado que, desde este martes, debutará un nuevo modo de juego: El espía interior (spy within).

En este minijuego, la fórmula de Among Us se adapta al de Fortnite: 8 jugadores deberán descubrir a los “espías” entre ellos. Los villanos deberán eliminar a los tripulantes sin revelar su identidad.

Asimismo, también habrá opción de debate de sospechosos y expulsión de ellos.

Este título ya era probado por miembros de su comunidad, pero ahora será para todos por tiempo limitado. Los jugadores de este modo tendrán múltiples recompensas y beneficios.

The Spy Within Challenges pic.twitter.com/QG7qAxBAJl — iFireMonkey (@iFireMonkey) December 15, 2020

Puedes jugar al modo en Creativo. Solo estará disponible por algunas semanas.

