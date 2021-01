Una nave de jugador iluminada a contraluz por la explosión distante de un titán durante la Ronda 2 de M2-XFE | Fuente: CCP Games

El pasado 2 de enero, el videojuego EVE Online consiguió el mayor número de personas conectadas simultáneamente para una batalla en línea: 13 770 jugadores.

Solo dos días después del anterior récord de más de 8 mil, el fin de semana se registró uno de los mayores sucesos en la historia de los videojuegos multijugador online.

“Estos números no tienen rival”, escribió la desarrolladora CCP Games en su publicación de blog, “y números incomparables [...] conducen a territorios inexplorados en lo que respecta al rendimiento. Ninguno de los bandos de la guerra, ni los jugadores, pueden, podrían ni podrán predecir el rendimiento del servidor en este tipo de situaciones ".

EVE Online tiene más de 15 años en el mercado y aún posee una gran base de aficionados. Este mundo espacial es más importante de lo que uno se imagina, ya que es considerado como uno de los sistemas económicos virtuales más importantes del mundo, provocando estudios en distintos campos universitarios.

La historia detrás

Según detalla Polygon, esta guerra entre facciones World War Bee 2, como lo llaman los jugadores, comenzó en julio. Enfrenta a una coalición masiva recién formada conocida como PAPI contra el poder establecido del Imperio. En el corazón de estos se encuentra Goonswarm, un poderoso grupo de jugadores con más de una década de experiencia, liderado por el famoso Alex "The Mittani" Gianturco. El líder de PAPI, un jugador conocido en el juego como Vily, le dijo al medio en octubre que la suya es una guerra de exterminio, y que sus fuerzas se detendrán ante la destrucción del Imperio de Mittani. Goonswarm, como era de esperar, se ha comprometido a luchar hasta la muerte.

Durante meses, ambos bandos han estado intentando atraer al otro al campo para una batalla culminante. El 30 de diciembre, pocos días después de que terminara una tregua navideña, ambas partes finalmente comprometieron sus flotas. La ubicación era un sistema que antes carecía de importancia, un grupo de planetas dentro del territorio natal del Imperio conocido como M2-XFE.

Según el comunicado de prensa del estudio desarrollador, el resultado fue la batalla más costosa en la historia de EVE. De las más de 1 200 naves Titán propiedad de los jugadores que se presentaron a la pelea, más de 250 fueron destruidas, el equivalente en el mundo real a más de 340 mil dólares.

Sin embargo, esta guerra no terminó dicho día. Con cientos de naves de PAPI destruidos, esta facción pasó a retirarse y desconectarse a vísperas de Año Nuevo. Cuando regresaron el sábado, más de 4 mil jugadores de Goonswarm los estaban esperando. Cuando PAPI hizo el llamado para enviar sus flotas el sábado, todo se vino abajo.

Según CCP, “aproximadamente el 35% de todos los pilotos en línea en el juego estaban ubicados” en o cerca de M2-XFE para una segunda batalla, un total de al menos 13,770 cuentas de jugador.

"Tanto durante como después de la pelea, los jugadores experimentaron cosas que no suceden en circunstancias normales", dijo CCP en su publicación de blog. "Cosas como la desaparición de barcos, la reaparición de barcos, los barcos que no aparecen en los sistemas correctos, incluso después de pasar por el túnel de salto".

Según los observadores, el Imperio mató a unos 165 titanes PAPI. De esas 165 muertes, 90 de esas naves reaparecieron misteriosamente, sanas y salvas, fuera del campo de batalla en un sistema estelar vecino, por dichos problemas.

CCP dijo en su publicación de blog que no reembolsaría a los jugadores las pérdidas incurridas por sus servidores al no poder manejar la carga. “De acuerdo con nuestra política habitual, el servicio de atención al cliente no reembolsará ninguna pérdida ni moverá jugadores entre sistemas. Nuestra política es no involucrarnos en peleas de flotas, y esa política se ha mantenido durante esta guerra, para ambos lados”.

El desempeño de los servidores influenció en que este combate no sea el más limpio de todos, ni el más divertido, pero queda marcado en la historia hasta el momento. No dudamos que será el propio EVE quien rompa este récord.

