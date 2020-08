Si cuentas con móviles Android, aún hay formas de descargarlo. | Fuente: Epic Games

Fortnite, el popular videojuego battle royale que irrumpió el mercado hace 3 años, ha hecho noticia este jueves al ser expulsado de las dos tiendas más grandes de aplicaciones en el mercado, Play Store (Android) y App Store (iOS), tras saltarse voluntariamente el sistema de pagos de ambas plataformas para no pagar la comisión del 30%, el cual consideran injusto.

Ahora, en un lío que involucrará hasta demandas judiciales, los jugadores del popular título están a la deriva y no saben cómo proceder ante esto. Sin embargo, hay buenas y malas noticias.

Si eres jugador de iPhone o iPad, has sido eliminado

Debido a que Apple solo cuenta con una tienda de aplicaciones y no permite la instalación de apps por terceros, es imposible en el momento volver a descargar Fortnite para iPhone y iPad. Los jugadores que ya lo tengan descargado podrán seguir jugando, pero, a la próxima gran actualización, su versión quedará obsoleta y, posiblemente, ya no se puede jugar.

Si tienes Android, hay solución

En el caso de jugadores con el sistema Android, hay formas de hacerlo.

El oficial es poder hacerlo desde la página web de Epic Games, en el cual, tras descargar un programa apk., podremos instalarlo en nuestros celulares.

Solo escoges tu plataforma y listo. | Fuente: RPP Noticias

Otra forma de descargar el juego es en la Galaxy Store, una tienda para móviles de la compañía Samsung. Esta forma también es directa y basta con buscar Fortnite en la aplicación.

La menos recomendada, pero si no puedes instalarlo con los dos medios previos, es la de buscar su apk en internet. Existen distintos sitios webs con ella, pero no todas cuentan con el apoyo legal de Epic Games. Hay alternativas desde UptoDown y otras páginas alternas, pero corre el riesgo, primero, de que tengan virus o puedas caer página de spam y, segundo, que el juego no sea compatible con tu móvil y no te des cuenta hasta el momento de ejecutarlo.

