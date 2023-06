Hearthstone presenta su nueva expansión ‘Titanes’: ¿De qué trata este nuevo contenido?

Hearthstone, el juego de cartas de Activision Blizzard, ha anunciado su próxima gran expansión llamada ’Titanes’.

El próximo 1 de agosto, 145 nuevas cartas llegarán al videojuego multiplataforma con grandes novedades que incluyen, claro está, a los poderosos titanes, unos seres enormes que, en World of Warcraft, “utilizaron magia arcana y tecnología antigua para encarcelar a los dioses antiguos y traer orden al planeta naciente”.

Titanes al acecho

Todas las clases recibirán una carta titán, un esbirro legendario que incluye su propia palabra clave.

Los titanes tienen tres habilidades espaciales que se deberán activar para que la criatura participe del tablero como cualquier otro esbirro (atacar y recibir daño).

Pero mejor veámoslo en acción.

[#Hearthstone] LOS TITANES



Nueva palabra clave: Titán



> Cada clase recibirá un Titán legendario. Los Titanes cuentan con tres poderosas facultades activadas. En lugar de ataques normales, elige cuál de las facultades de tus Titanes vas a utilizar (hasta usar las tres)

“Si estás familiarizado con World of Warcraft, sabe que los titanes son algunos de los seres más poderosos, casi Dioses. Entonces, cuando los transferimos a Hearthstone y queríamos contar esa historia, teníamos que ir a lo grande. Tuvimos que ser audaces. Tuvimos que hacer algo que nunca antes habíamos hecho porque, de lo contrario, no transmitiría realmente lo que son los titanes en ese mundo” señaló Edward Goodwin, Game Designer de la expansión, en una entrevista grupal que tuvimos para Latinoamérica. “Definitivamente fue difícil diseñar la expansión. Queremos que sean, ya sabes, seres increíblemente poderosos, pero tampoco puedes simplemente jugarlo y decir: ‘Jugué mi titán, gané el juego. Nos vemos la próxima vez’. Todavía tiene que tener ese contrajuego que sabemos que es duro y ambos jugadores sienten que todavía están involucrados en el juego. Entonces, una de las formas en que lo hicimos fue que los titanes tienen estas tres poderosas habilidades, pero solo usas una por turno. Entonces, si tu oponente lo mata en su turno, no puedes usar esas dos habilidades restantes”.

“Queremos ver en juego a los titanes. Creo que nuestro equipo de diseño final hace un trabajo excelente y no me sorprendería si, dos semanas después del lanzamiento, probablemente serán protagonistas de un parche de equilibrio”.

La segunda nueva mecánica es la de la palabra clave ‘Forjar’.

Las cartas con este poder pueden ser arrastrados al mazo para mejorarse por 2 puntos de maná. Una vez forjados, estas cartas aumentan sus estadísticas o reciben nuevas características.

“Creo que Forjar es una mecánica realmente interesante porque abre la opciones”, señala Edward. “Puede haber situaciones en las que tenga que elegir entre Forjar una carta, mejorarla y guardarla para más tarde, o jugarla ahora mismo. Creo que va a haber muchas situaciones diferentes en las que hacer una cosa o la otra. Mecánicamente, debería ser divertido para jugar”.

[#Hearthstone] LOS TITANES



Nueva palabra clave: Forjar



> Por dos cristales de maná, podrás trasladar las cartas con Forjar a la zona de tu mazo y sustituirlas por una versión «Forjada» mejor.

De la mano está ‘Magnetismo’, una palabra clave que regresa gracias al nuevo enfoque que se le está dando a los esbirros de la clase meca: estos pueden magnetizarse a otros Mecas que ya están en juego y crear un solo robot con estadísticas mejoradas.

“Creo que hay un par de razones por las que trajimos de vuelta el Magnetismo. La primera es que es divertido. Es una de esas mecánicas que a los jugadores les encantan”, añade Goodwin. “Era un problema mantener esa palabra clave para todas las expansiones. No hay mejor lugar para regresar que ‘Titanes’ donde se usa magia y tecnología avanzada para crear un montón de inventos maravillosos. Era una cuestión de cuándo y creo que este era el momento adecuado. No es que el equipo de Hearthstone se está quedando sin ideas. Otra cosa que creo que puedo agregar es que cuando recuperamos estas mecánicas, siempre tratamos de agregarle un pequeño giro. Estamos tratando de hacer algo nuevo y emocionante que no hayamos hecho antes y creo que tenemos algunas cartas como esa en este espacio”.

Si inicias sesión pronto, tendrás un regalo: una ubicación legendaria llamada ‘Prisión de Yogg-Saron', la cual elige un personaje y le lanza 4 hechizos aleatorios.

Todo un reto

La expansión de 'Titanes' parece irrumpir con fuerza la jugabilidad actual en Hearthstone. Pero donde también parece haber cambios es en el diseño del juego visualmente hablando.

“Comenzamos a trabajar en esta expansión hace más o menos un año. Estoy en el equipo de UX/UI y eso nos da mucho tiempo para prepararnos. Podemos preparar las respuestas a preguntas como ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo va a funcionar esto con las cartas que actualmente están en el juego actualmente? Sabes que necesitamos una buena cantidad de tiempo para descubrir qué necesitamos exactamente del arte, de la programación, del diseño, para ajustar las cosas sobre lo que podemos y no podemos hacer”, nos cuenta Evan Freed: UI/UX Designer de la expansión.

“Hay tantos héroes anónimos en el equipo de Hearthstone, que algunas veces solo vemos a los diseñadores. Hay tantas personas y disciplinas diferentes que intervienen en la creación de un set”, añade Goodwin.

Para esta actualización también habrá en total 15 nuevas cartas insignia, ahora con un diseño diferente al que hemos visto hasta la fecha.

Puedes ir precomprando la expansión de cara a su lanzamiento el 1 de agosto.