Glorious Model O: ¿Vale la pena este mouse ligero para jugar?

Por fin he podido probar uno de los mouses que más me llamaban la atención. Glorious es una marca creada precisamente para jugar en computadora por lo que, al parecer, sus periféricos deben atender todas las necesidades del usuario que apunta a lo profesional y a la verdadera exigencia.

Parada Gamer, una tienda de productos para PC de Lima, me hizo llegar el modelo más famoso de la marca, Model O, para comprobar si realmente la ligereza de este periférico ayudaba a que fuera muy cómodo y preciso para títulos como shooter. ¿Cómo nos fue con el dispositivo?

Eso sí, debo mencionar un hecho que no puedo pasar por alto: el mouse compartido es una unidad de Amazon Renewed. En pocas palabras, es un equipo de segunda mano. Arriesgada propuesta del negocio, quien también tiene unidades nuevas en stock.

Especificaciones del Glorious Model O

Tipo de sensor: Óptico

Tecnología del sensor: PixArt PMW3360

Resolución del sensor: 12000 DPI

Orientación de la mano: Ambidiestro

Velocidad máxima: 250 ips

Alcance máximo: 2 m

Dimensiones: 128 mm x 37.5 mm x 26 mm

Peso: 68 gramos

Memoria interna para 5 perfiles

Diseño

Nuestro Glorious Model O llegó en un bonito blanco mate.

El mouse tiene un diseño característico que se ha ido repitiéndose en otras marcas. Su cuerpo es rápidamente llamativo por las perforaciones hexagonales que se encuentran en un gran porcentaje de la carcasa superior e inferior.

Allí radica el secreto del bajo peso del mouse, que solo alcanza los 68 gramos.

En la parte superior se encuentra el botón para cambiar el DPI y la rueda del mouse que incluso cuenta con su propia franja de iluminación RGB.

Al lado izquierdo están los dos botones extras sobresalidos y colorizados de un negro brillante. Son cómodos de usar, con pulsaciones silenciosas. Acompaña el imagologo de la marca, el famoso PC Master Race.

Por el lado derecho, solo contamos con el logo de la empresa. Todo el mouse está rodeado de la banda de iluminación RGB.

Un detalle particular que no me gustó es que, aunque el botón para cambiar nuestra sensibilidad del mouse se encuentre en la parte superior, debemos alzar el producto para ver el aviso visual de cuánto DPI estamos usando. El Glorious Model O tiene una memoria de cinco pasos para configurar este aspecto, por lo que quizás te saque de cuadro esta descoordinación en algunos momentos.

La base con cuatro surfers suaves y redondeados precisos y cómodos para nuestro desplazamiento en el mousepad. Tiene un buen agarre, pero también permite movilizar sin interrupciones el dispositivo.

Y como cereza de pastel, tenemos un cable trenzado con una tela flexible, no rígida como en otros modelos externos. Se nota la ligereza de esta, la cual mide 2 metros de longitud.

El Glorious Model O es un modelo atrevido, pero que con sus diferenciales realmente logra que el empalme y el uso sea cómodo por tener muchos gramos menos en la mano. El único inconveniente extra que podría verle es la tripofobia que algún usuario pueda poseer. Por lo demás, salvo algunos gustos personales, realmente cumple con ser liviano y ágil.

Desempeño

El mouse es el más ligero que he probado hasta la fecha y eso influye mucho en el desempeño: es una realidad.

El agarre es muy cómodo y el manejo por toda la superficie es más que satisfactorio. Se adecúa a tu forma de controlar el dispositivo (que puede ser de varias formas, créeme) de manera muy versátil.

Esto influyó mucho en mi forma de jugar. En títulos de disparos, el mouse es vital (claro, para los que juegan con este periférico en vez de un mando). Puedes o moverlo demasiado o casi ni moverlo. El gran abanico del DPI permite editarlo a nuestro modo.

Contamos por eso con un propio software de personalización de la iluminación RGB, además de configuración de las teclas extras y la memoria DPI. Es intuitiva y fácil de usar, por lo que no deberías tener mucho problema al respecto.

Antes que se me olvide: tabién tiene una excelente latencia de clic y un diseño ambidiestro.

No debo dejar de decir que se siente muy bien construido, lo que a veces puede ser un problema con los ratones que tienen cortes de panal en el cuerpo.

En lo particular, creo que sí realizaría un cambio. El Model O es un modelo estándar, por lo que cabe en la mayoría de manos. Por fortuna, para quienes tengan mano más pequeñas (como yo), existen una versión Minus con las mismas ventajas, pero de menor dimensiones.

Eso sí, hay una pregunta que cae de madura: ¿qué tanto influyó el hecho que sea de segunda mano? En dos cosas muy puntuales.

Independientemente de que la caja sí tenga signos de uso previo, mi unidad tuvo dos problemas menores y solucionables. El primero fue que uno de los botones extras del agarre lateral estaba suelto por lo que no podía apretarlo: tuve que presionar fuertemente la carcasa superior para que todo quede en su lugar. El segundo fue un poco más incómodo y fue que, en ciertas ocasiones, la rueda del scroll se queda pegada como si hiciera clic, lo que dificultaba mi navegación. El error no fue permanente.

¿Vale la pena el mouse Glorious Model O?

Es un gran mouse hecho para quienes exigen o jueguen como jugadores profesionales.

Es un hecho, que sea liviano ayuda demasiado al uso y la comodidad, además de que 12000 DPI es personalizable para todo tipo de estilos. Además, tenemos un diseño único que, salvo seas tripofóbico, le da ese toque gamer que, aunque parezca broma, los jugadores buscan y prefieren.

Pero eso sí, ten en cuenta que hay modelos de segunda mano vendidos en tiendas oficiales. En lo particular, siempre prefiero un equipo nuevo a uno refurbirshed. Unos soles más puede hacer la diferencia.