Lara Croft ha visitado ruinas peruanas en toda la saga. | Fuente: Composición.

El Lomo Saltado ha sido incluido por la franquicia de videojuegos Tomb Raider de Square Enix para protagonizar la portada de su próximo libro de cocina.

El libro de recetas trata de incluir los platillos que ha disfrutado Lara Croft durante sus recorridos a nivel mundial.

En la portada aparece el Lomo Saltado, uno de los platos banderas del país, pero también aparece con un tejido como posaplatos, además de algunas monedas peruanas de 5 soles y 50, 20 y 5 céntimos.

La portada del libro. | Fuente: Amazon

El libro saldrá a la venta el próximo 26 de octubre y ya puede ser reservado en Amazon por 160 soles con envío.

Tomb Raider: The Official Cookbook & Travel Guide (La guía de viajes y libro de cocina de Tomb Raider) es un emocionante y delicioso tutorial de recetas basadas en la historia cultural de las muchas locaciones que Lara Croft ha visitado a lo largo de 25 años de aventuras en todo el mundo, trayendo a casa consigo ese sabor. Inspirado en la exitosa franquicia de videojuegos Tomb Raider, este libro contiene más de 40 recetas de los muchos lugares que Lara ha explorado en todo el globo, con comida y bebidas inspiradas en personajes clave y lugares. También incluye información de expertos en la cultura de las muchas ciudades y países que ella ha recorrido.

Perú en Tomb Raider

Lara Croft tiene una cercanía con el Perú, teniendo como punto clave el último videojuego de la trilogía nacida en 2013, Shadow of the Tomb Raider, el cual estuvo encarnado en la selva peruana. Eso sí, cabe señalar que no siempre de la forma más precisa posible.

Lara Croft visitó por primera vez en el país para encontrar la pieza del Scion de Qualopec. Años más tarde visitó la región de Amazonas, para encontrar la Piedra Pesadilla del Templo Quaxet.

También fue parte de una excavación en Paraíso. Lara pensó que era la única superviviente, después de que la Entidad Desconocida matara a la mayor parte del grupo.

Lara regresó a Perú para buscar una pieza del Vástago Atlante en Vilcabamba.

Lara regresó una vez más a Perú para visitar el sitio de excavación en Paraíso para encontrar pistas sobre el destino de Amanda Evert.

