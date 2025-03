La historia no contada detrás de la civilización coreana en Age of Empires II: The Conquerors

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La industria de los videojuegos está llena de historias fascinantes entre bastidores, y una reciente revelación del desarrollador Sandy Petersen sobre el clásico de estrategia Age of Empires II ha captado la atención de los fanáticos.

Petersen, conocido por su trabajo en títulos icónicos como Doom y Quake, compartió detalles intrigantes sobre el desarrollo de la expansión "The Conquerors" para el aclamado juego de estrategia.

Según Petersen, el desarrollo de la expansión iba viento en popa, con cuatro nuevas civilizaciones planeadas: españoles, aztecas, hunos y mayas. El equipo estaba cinco semanas adelantado al cronograma en enero de 2000, y Petersen ya anticipaba su próximo proyecto con Age of Empires III. Sin embargo, una llamada de Microsoft cambiaría el rumbo del desarrollo.

La gigante tecnológica insistió en la inclusión de una quinta civilización: los coreanos. Petersen argumentó que esta elección no encajaba con el tema de "conquistadores" del juego, ya que históricamente los coreanos no eran conocidos por sus conquistas. No obstante, Microsoft persistió, citando el éxito de ventas de StarCraft en Corea del Sur, que había alcanzado los 3 millones de copias.

Petersen relata haber señalado que StarCraft ni siquiera incluía una facción coreana, por lo que la comparación carecía de lógica. Sin embargo, ante la insistencia de Microsoft, el equipo de Ensemble Studios se vio obligado a incorporar a los coreanos en el juego, sin recibir tiempo adicional para el desarrollo.

Arte del Barco Tortuga, unidad única de los Coreanos en Age of Empires II: The Conquerors.Fuente: Ensemble Studios

Esta decisión apresurada resultó en varios errores, según Petersen. Se utilizó arte incorrecto para los barcos tortuga coreanos, se hizo referencia al "Mar de Japón" en lugar del "Mar del Este" (nombre preferido en Corea), y se mencionó una invasión japonesa a Corea del siglo XVII que resultó ser un tema controvertido en el año 2000.

Curiosamente, Petersen afirma que estas decisiones tuvieron consecuencias inesperadas, llegando incluso a sugerir que un representante de Microsoft en Corea fue "arrestado y detenido por un tiempo", aunque esta afirmación parece una exageración y carece de verificación independiente.

Es importante señalar que no es la primera vez que Petersen comparte anécdotas sobre su carrera en la industria de los videojuegos que han sido cuestionadas. John Romero, cocreador de Doom, ha disputado varias de las afirmaciones de Petersen en el pasado, especialmente aquellas relacionadas con su trabajo en id Software.

A pesar de la polémica inclusión de la civilización coreana, Age of Empires II no logró vender los 3 millones de copias en Corea que Microsoft aparentemente esperaba. Sin embargo, esto no ha impedido que el juego disfrute de décadas de apoyo tanto de los jugadores como de Microsoft. La Definitive Edition del juego continúa recibiendo actualizaciones masivas, con el parche más reciente siendo uno de los más grandes en la historia del juego.