Edgerunners saldrá en Netflix para 2022. | Fuente: CD Projekt Red

Luego del lanzamiento de The Last of Us: Part II, queda un gigante por salir. CD Projekt Red se ha encargado de generar las expectativas suficientes para que Cyberpunk 2077 se convierta en uno de los títulos más esperados de este 2020 y sus nuevos anuncios solo lo han ratificado.

Este jueves, la compañía realizó una transmisión dedicada especialmente al videojuego en el que reveló un nuevo tráiler de adelanto y ha presentado más mecanismos de jugabilidad.

En una especie de “GTA aún más anarquista”, el videojuego promete acción desenfrenada que no solo se basa en el RPG, sino que también incluye disparos, carreras y una historia distópica con personajes de renombre como Keanu Reeves.

Después de eso, CD Projekt Red reveló braindances, una mecánica de juego en la que el jugador podía revivir los recuerdos de ciertos personajes. Introducido por un personaje llamado Judy, los braindances son básicamente una grabación de un personaje que otras personas en Night City pueden revivir, al estilo Matrix.

Anime de Cyberpunk

Por si esto no fuese poco, la compañía también anunció que el videojuego tendrá un anime independiente para Netflix llamado Cyberpunk: Edgerunners. Se lanzará en 2022.

El anime está siendo producido por Studio Trigger, el mismo estudio detrás de Little Witch Academia y los creadores de los openings para Shantae and the Seven Sirens and Indivisible.

El videojuego saldrá a la venta el 19 de noviembre para PS4, Xbox One, PC y Google Stadia. Llegará posteriormente a Xbox Series X y PlayStation 5 y se actualizará gratuitamente para los que posean una copia en la actual generación.

