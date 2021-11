El juego de la cerdita se encuentra disponible para las multiplataformas. | Fuente: Outright Games

2021 es un año de desilusión para muchos jugadores luego de que grandes franquicias como GTA, Battlefield o Call of Duty lanzarán entregas mediocres que han sido superadas hasta por el videojuego de la Peppa Pig.

Como lo lees. De acuerdo con el portal de reseñas Metacritic, My Friend Peppa Pig, lanzado por Outright Games para las multiplataformas en octubre, obtiene una valoración de 8.4 sobre 10 por parte de los jugadores, una cifra que lo coloca en la categoría de “sobresalientes” de este año.

Muy por el contrario, juegos como Batllefield 2042, Call of Duty: Vanguard o GTA: The Trilogy cuentan con puntajes bajísimos como 2.1, 4.6 y 0.7 respectivamente.

Calificaciones de los usuarios para los distintos juegos. | Fuente: Metacritic

El mal año de lanzamientos (o el año de Peppa Pig)

Ahora, hay algunas cosas a tener en cuenta con esto. Si bien a algunos les puede parecer divertido que los juegos de gran éxito de taquilla estén perdiendo frente a My Friend Peppa Pig, no significa que los puntajes de las reseñas de los usuarios sean necesariamente serios. De hecho, mirando las reseñas de los usuarios, parece bastante claro que muchas personas que lo calificaron tan alto lo hicieron como una broma.

Eso no quita que GTA: The Trilogy se encuentra en tan mal estado que Rockstar Games tuvo que disculparse por ello, mientras que Battlefield 2042 se ha visto inundado de críticas negativas de usuarios en múltiples plataformas. Asimismo, en nuestra reseña de Call of Duty: Vanguard señalábamos que el juego no es un título imprescindible.

Pero aún es probable que los juegos recibieran calificaciones de 0/10 de personas que en realidad no los jugaron, ya que esa es solo la naturaleza de las puntuaciones de los usuarios. Aún así, Peppa Pig sigue gobernando el mercado.