Phil Spencer advierte que Sony está "velando por sus intereses y no por los del mercado" con su oposición a la compra. | Fuente: AFP

Días movidos para la industria de videojuegos. Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gaming, denunció que Sony “quiere crecer haciendo que Xbox sea más pequeña” en relación con la oposición de la japonesa a la compra de Activision Blizzard.

De acuerdo con Spencer, la compañía detrás de PlayStation quiere “proteger su dominio” en las consolas, intentando evitar que su rival compre a una de las empresas más grandes de videojuegos.

Intereses de las empresas

Sony se ha declarado en contra de la compra por 69 mil millones de dólares de Activision Blizzard por parte de Xbox. Su principal preocupación es la saga Call of Duty, una de las más rentables en todo el mercado.

“Sony está liderando el diálogo sobre por qué el acuerdo no debería concretarse para proteger su posición dominante en la consola, por lo que se aferran a Call of Duty”, dijo Spencer al podcast de Second Request. “El fabricante de consolas más grande del mundo objetó la única franquicia que dijimos que continuará enviándose en la plataforma”.

Spencer ha señalado múltiples veces que quiere que los nuevos juegos de Call of Duty sigan llegando a las consolas PlayStation. Aunque primero ofreció 3 años, en las últimas semanas lo extendió a un contrato de 10 años. Sony calificó a la primera oferta como " inadecuada en muchos niveles”, aunque no ha declarado sobre la segunda.

Microsoft ha llegado a un acuerdo de 10 años con Nintendo para que Call of Duty esté disponible en sus consolas si se cierra el acuerdo de Activision Blizzard.

Problemas en la compra

Actualmente la compra de Activision Blizzard está siendo investigada por los entes más importantes del mundo.

La acusación más grave es por parte de la Comisión Federal de Comercio (FTC), quien demandará al acuerdo con la intención de bloquearla. Los reguladores en Europa también están examinando de cerca el acuerdo, con la UE como fecha límite del 23 de marzo para completar su investigación en profundidad y emitir una decisión.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.