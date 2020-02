El primer videojuego de la franquicia salió en 1989 por Brøderbund Software, | Fuente: Brøderbund Software

Luego de años sin tener una nueva entrega¸ la saga del Prince of Persia regresará con un nuevo proyecto de la mano de Ubisoft, aunque no como un videojuego para consolas o PC en sí.

Hace unas horas, se anunció Prince of Persia: The Dagger of Time, una experiencia ‘Escape Room’ con gafas de realidad virtual.

Este título se podrá jugar en malls y centros comerciales. Mediante una daga y los lentes VR, tendrás que avanzar hasta con 4 compañeros dentro del universo del videojuego resolviendo acertijos y derrotando a las hordas de monstruos de arena.

Según Cyril Voiron, productor ejecutivo de los escape games de Ubisoft, "controlar el tiempo en VR es una experiencia única que permitirá a los jugadores sentir el poder de la Daga del Tiempo en sus propias manos".

El título fue desarrollado por Ubisoft Düsseldorf, división que ya había proyectos de realidad virtual para la franquicia Assassin's Creed con Beyond Medusa's Gate y Escape the Lost Pyramid . The Dagger of Time estará disponible en alrededor de 300 ubicaciones en Europa y América del Norte la próxima primavera.

Por el momento no se ha hablado de una nueva entrega de la saga para consolas, pero muchos jugadores esperan este regreso por lo alto con la nueva generación.

