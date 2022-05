Left 4 Dead es un videojuego cooperativo de hordas de zombis. | Fuente: Valve

Left 4 Dead es uno de los videojuegos de zombis más famosos de la historia, pero a Valve, específicamente a Gabe Newell, no le agradaba esta temática.

El youtuber Kiwi Talkz entrevistó al ex escritor de Valve Chet Faliszek sobre su historial en la compañía y cómo fue el desarrollo de Half-Life y Left 4 Dead, obras maestras de la empresa.

El guionista señaló que escribir un juego sobre zombis no era difícil en 2006 porque aún series como The Walking Dead no eran masivos y era difícil caer en lo cliché, pero encontró resistencia en el propio Gabe Newell.

“Una vez fui a cenar con Gabe”, explicó Faliszek. “Y me estaba atacando que 'si miras películas de zombis… que Night of the Living Dead trata sobre racismo… que Dawn of the Dead trata sobre consumismo'”.

“[George Romero] había hecho esas películas a propósito sobre cosas para hablar de ellas, y [Newell preguntó] '¿De qué trata tu película? ¿De qué se trata tu juego? ¿De qué se trata tu historia de zombis?'”, señaló Faliszek, quien le respondió: “Se trata del juego en sí. De ya sabes, en el apocalipsis zombi, ¿qué vas a hacer?”.

Sin embargo, la respuesta no era convincente para el creador de Valve.

“Nos presionaban cada vez más”, recordó Falizek, “porque recuerdo que [Newell] dijo: 'bueno, no hagamos zombis, los zombis son simplemente... cursis”.

Un punto medio

La solución que encontró el guionista a la negativa de Newell fue que cara personaje interpretaran sus roles con seriedad: que el miedo y la crueldad de las películas clásicas del género puedan transmitirse en el videojuego.

Left 4 Dead marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos, creando una saga de dos títulos que muchas empresas han intentado replicar, pero que no han conseguido la fama mundial como los originales. Los ejemplos más cercanos son World War Z o Back 4 Blood, este último siendo desarrollo por el estudio creador de L4D, Turtle Rock.

