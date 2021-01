El juego ha vendido millones de copias en todo el mundo. | Fuente: Nintendo

Nintendo ha comprado al estudio desarrollador Next Level Games, responsable de videojuegos como Luigi’s Mansion 3 para Nintendo Switch.

En una declaración pública,Nintendo asegura que "varios propietarios-directores [de Next Level] determinaron recientemente que es el momento adecuado para vender sus acciones". La empresa espera que una relación más estrecha con el estudio proporcione "una mejora anticipada en la velocidad y la calidad del desarrollo". Nintendo dice que el trato se cerrará el 1 de marzo.

Luigi's Mansion 3 de Next Level, que se lanzó el 31 de octubre de 2019, fue un éxito comercial y de crítica, vendiendo 7.83 millones de copias en todo el mundo hasta noviembre. Next Level también ganó premios por él en The Game Awards 2019, DICE Awards y BAFTA's Games Awards en 2020.

El estudio ubicado en Vancouver, Canadá, también ha hecho otros proyectos para consolas de la empresa como Punch-Out! Para Wii, Super Mario Strikers para GameCube o Luigi’s Mansion: Dark Moon de Nintendo 3DS.

