La vida de Carson Price, de 13 años, ha terminado trágicamente por culpa del consumo de una pastilla de éxtasis con la cara de Donkey Kong, el conocido personaje de Nintendo.

La policía de Gwent, en Gales, ha hecho pública una advertencia sobre la distribución de esta peligrosa droga que tiene un costo muy pequeño (apenas 2 libras), por lo que los niños pueden acceder a ella fácilmente; tal como sucedió con Price, quien fue encontrado sin vida el pasado viernes 10 de abril en un parque cercano a la ciudad sureña de Caerphilly. El menor de edad fue trasladado a un hospital rápidamente, pero se confirmó su deceso poco después.

Carson Prince posa junto a su padre, su madre y hermano menor. | Fuente: Facebook de Brian Price

El superintendente Nick McLain declaró “Nuestro consejo a todos los miembros de la sociedad que tengan estas pastillas en su poder es que sencillamente no las consuman (…) si ya has consumido Donkey Kong y no te sientes bien, busca ayuda médica de inmediato.” McLain insta a los padres que comunicarse continuamente con sus hijos y transmitirlos los peligros de las drogas.

Por otro lado, otro hombre de la ciudad de Caephilly también ha sido hospitalizado después de tomar la droga. Además, se detuvo a un niño de 14 años sospechoso de ser el distribuidor de la sustancia ilegal y actualmente está siendo interrogado por la policía.

